Gabriel Jesus pode ser envolvido em troca entre Manchester City e Tottenham por Harry Kane

Crédito: Kane é o nome mais desejado pelo Manchester City na janela de transferências (OLI SCARFF / POOL / AFP

O Manchester City pode envolver Gabriel Jesus e Sterling em negociação com o Tottenham para tentar a contratação do centroavante Harry Kane, segundo o "The Sun". O clube do Etihad Stadium não pretende pagar os 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão) pedidos pelos Spurs.O camisa sete perdeu importância no elenco dos Citizens nesta temporada e sua escalação na final da Champions League diante do Chelsea foi tratada como uma suspresa. Já o brasileiro nunca conseguiu ser titular absoluto mesmo nos períodos em que Aguero estava lesionado.

> Veja a tabela da Eurocopa

As informações indicam que o Manchester City é o favorito na disputa pelo atacante do Tottenham. O camisa 10 já demonstrou interesse em jogar ao lado de Kevin De Bruyne, enquanto o Manchester United enxerga Jadon Sancho como prioridade desta janela.