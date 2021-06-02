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Gabriel Jesus pode ser envolvido em troca entre Manchester City e Tottenham por Harry Kane

Além do brasileiro, Sterling pode deixar o clube do Etihad Stadium, enquanto equipe de Pep Guardiola busca um novo camisa nove para o elenco...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 10:05

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 10:05

Crédito: Kane é o nome mais desejado pelo Manchester City na janela de transferências (OLI SCARFF / POOL / AFP
O Manchester City pode envolver Gabriel Jesus e Sterling em negociação com o Tottenham para tentar a contratação do centroavante Harry Kane, segundo o "The Sun". O clube do Etihad Stadium não pretende pagar os 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão) pedidos pelos Spurs.O camisa sete perdeu importância no elenco dos Citizens nesta temporada e sua escalação na final da Champions League diante do Chelsea foi tratada como uma suspresa. Já o brasileiro nunca conseguiu ser titular absoluto mesmo nos períodos em que Aguero estava lesionado.
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As informações indicam que o Manchester City é o favorito na disputa pelo atacante do Tottenham. O camisa 10 já demonstrou interesse em jogar ao lado de Kevin De Bruyne, enquanto o Manchester United enxerga Jadon Sancho como prioridade desta janela.
Por outro lado, Daniel Levy, mandatário do clube londrino, busca a contratação do técnico Mauricio Pochettino. O argentino possui boa relação com Kane pelo período em que trabalharam juntos nos Spurs, mas o Paris Saint-Germain não deve liberar a saída do treinador.

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