Redes Sociais

futebol

Gabriel Jesus pode estar de saída do Manchester City para o Arsenal

Atacante brasileiro deve perder espaço na equipe de Guardiola com a chegada de Haaland na próxima temporada
Publicado em 11 de Maio de 2022 às 09:53

LanceNet

O Arsenal está em negociações com Gabriel Jesus. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o agente do atacante, Marcelo Pettinati, revelou que gostou do projeto dos Gunners e que ainda há mais seis clubes interessados no jogador.> Chegada de Haaland deve encerrar passagem de Gabriel Jesus no City
- Tivemos conversas com o Arsenal sobre Gabriel Jesus, gostamos do projeto. É uma possibilidade que estamos cuidando. Há mais seis clubes interessados em Gabriel. Ele está focado nos jogos finais com o Manchester City. Vamos ver. - disse o agente do jogador ao jornalista.
Gabriel Jesus tem contrato com o Manchester City até 2023, mas pode acertar sua saída para outro clube devido a chegada de Haaland. O brasileiro busca mais minutos em campo para poder ir à Copa do Mundo de 2022.
O Arsenal planeja reforçar seu setor ofensivo após a saída de Aubameyang para o Barcelona. Além disso, há a indefinição do futuro de Lacazette na equipe de Arteta.
No City desde 2016, Gabriel Jesus conquistou nove títulos oficiais, com destaque para três edições da Premier League (2017/18 e 2018/19 e 2020/21). Na atual temporada, ele atuou em 39 jogos pelo clube, com 13 gols marcados e 12 assistências.
Crédito: GabrielJesusnãodeveficarnoManchesterCity(Foto:OLISCARFF/AFP

