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Gabriel Jesus marca no aniversário, Manchester City bate o Leicester e fica ainda mais perto do título inglês

Time de Pep Guardiola abre 17 pontos de vantagem para o vice-líder Manchester United, que tem dois jogos a menos, e caminha para o terceiro título nos últimos quatro anos...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2021 às 15:20
Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP
Segue o líder. O Manchester City entrou em campo neste sábado contra o Leicester e o time de Pep Guardiola venceu mais uma, ficando ainda mais perto do título do Campeonato Inglês. Com gols de Mendy e Gabriel Jesus, os Cityzens venceram por 2 a 0 e chegaram aos 74 pontos.
+ Veja a tabela da Premier LeagueGOLS ANULADOSO primeiro tempo foi marcado por dois gols invalidados na etapa inicial. No começo do jogo, o brasileiro Fernandinho acertou belo chute de fora da área no canto de Schmeichel, mas o bandeira flagrou Agüero em posição irregular e achou que o argentino atrapalhou o goleiro. No fim, Vardy recebeu passe em profundidade, driblou Ederson e marcou lindo gol. O camisa 9, porém, também estava impedido.
COM CATEGORIANo segundo tempo, o Manchester City seguiu com a bola e pressionou o Leicester até abrir o placar, aos 13 minutos. Depois de cruzamento na área, Mendy pegou a sobra, driblou a marcação e, com o pé direito, bateu no canto para fazer o gol.
PRESENTE DE ANIVERSÁRIONo dia em que completa 24 anos, Gabriel Jesus deu um presente para a torcida do Manchester City, mas também recebeu presente de seus companheiros. Aos 29 minutos, De Bruyne achou lindo passe para o camisa 9, que entregou para Sterling. O atacante inglês deixou a marcação no chão e devolveu para Jesus, que só completou para o gol.​+ Puma lança nova chuteira para Neymar. Veja fotos em galeria!
SEQUÊNCIA​O Manchester City agora vira a chave e se concentra nas quartas de final da Champions League. Na próxima terça-feira, a equipe de Pep Guardiola encara o Borussia Dormtund, em casa, pelo jogo de ida. O Leicester volta a campo no domingo (11), contra o West Ham, fora de casa.

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