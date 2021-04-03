Gabriel Jesus marca no aniversário, Manchester City bate o Leicester e fica ainda mais perto do título inglês

Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP

Segue o líder. O Manchester City entrou em campo neste sábado contra o Leicester e o time de Pep Guardiola venceu mais uma, ficando ainda mais perto do título do Campeonato Inglês. Com gols de Mendy e Gabriel Jesus, os Cityzens venceram por 2 a 0 e chegaram aos 74 pontos.

+ Veja a tabela da Premier LeagueGOLS ANULADOSO primeiro tempo foi marcado por dois gols invalidados na etapa inicial. No começo do jogo, o brasileiro Fernandinho acertou belo chute de fora da área no canto de Schmeichel, mas o bandeira flagrou Agüero em posição irregular e achou que o argentino atrapalhou o goleiro. No fim, Vardy recebeu passe em profundidade, driblou Ederson e marcou lindo gol. O camisa 9, porém, também estava impedido.

COM CATEGORIANo segundo tempo, o Manchester City seguiu com a bola e pressionou o Leicester até abrir o placar, aos 13 minutos. Depois de cruzamento na área, Mendy pegou a sobra, driblou a marcação e, com o pé direito, bateu no canto para fazer o gol.

PRESENTE DE ANIVERSÁRIONo dia em que completa 24 anos, Gabriel Jesus deu um presente para a torcida do Manchester City, mas também recebeu presente de seus companheiros. Aos 29 minutos, De Bruyne achou lindo passe para o camisa 9, que entregou para Sterling. O atacante inglês deixou a marcação no chão e devolveu para Jesus, que só completou para o gol.​+ Puma lança nova chuteira para Neymar. Veja fotos em galeria!