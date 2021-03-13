Gabriel Jesus marca na vitória do Manchester City sobre o Fulham pelo Inglês

Crédito: ADAM DAVY / POOL / AFP

Neste sábado, o Fulham recebeu, em Craven Cottage, o Manchester City pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com vitória dos Citzens por 3 a 0, com gols de John Stones, Gabriel Jesus e Sergio Aguero, mantendo a equipe vencedora na liderança.

Veja a tabela do InglêsFULHAM DEFENDEO time da casa não conseguiu oferecer perigo ao Manchester City durante a primeira etapa. Nos 45 minutos iniciais, o Fulham só conseguiu finalizar uma vez e, mesmo assim, viu o chute ser travado pelo seu adversário. Dessa forma, restou ao time de Scott Parker apenas se defender.

CITY ATACASe o Fulham permaneceu no âmbito defensivo durante o primeiro tempo, restou ao City atacar. A equipe treinada por Pep Guardiola conseguiu oferecer perigo ao seu adversário, mas não foi o suficiente para abri o placar em Craven Cottage.

CHEGAM OS GOLS​Logo no início da primeira etapa, o Manchester City tratou de marcar o seu primeiro gol. João Cancelo deu a bola para John Stones abrir o placar. Menos de dez muitos depois, o brasileiro Gabriel Jesus marcou o seu também para os Citzens.

PENALIDADEUm pênalti para o Manchester City pouco após o gol de Gabriel Jesus serviu como uma grande oportunidade para Sergio Aguero. O atacante pode marcar pela primeira vez em 2021, visto que estava em recuperação de lesão. Na cobrança, o argentino balançou as redes.