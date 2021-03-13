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futebol

Gabriel Jesus marca na vitória do Manchester City sobre o Fulham pelo Inglês

Atacante brasileiro marcou um dos gols da vitória dos Citzens por 3 a 0 em Londres, e equipe de Guardiola segue na liderança do Inglês...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 18:51
Crédito: ADAM DAVY / POOL / AFP
Neste sábado, o Fulham recebeu, em Craven Cottage, o Manchester City pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com vitória dos Citzens por 3 a 0, com gols de John Stones, Gabriel Jesus e Sergio Aguero, mantendo a equipe vencedora na liderança.
Veja a tabela do InglêsFULHAM DEFENDEO time da casa não conseguiu oferecer perigo ao Manchester City durante a primeira etapa. Nos 45 minutos iniciais, o Fulham só conseguiu finalizar uma vez e, mesmo assim, viu o chute ser travado pelo seu adversário. Dessa forma, restou ao time de Scott Parker apenas se defender.
CITY ATACASe o Fulham permaneceu no âmbito defensivo durante o primeiro tempo, restou ao City atacar. A equipe treinada por Pep Guardiola conseguiu oferecer perigo ao seu adversário, mas não foi o suficiente para abri o placar em Craven Cottage.
CHEGAM OS GOLS​Logo no início da primeira etapa, o Manchester City tratou de marcar o seu primeiro gol. João Cancelo deu a bola para John Stones abrir o placar. Menos de dez muitos depois, o brasileiro Gabriel Jesus marcou o seu também para os Citzens.
PENALIDADEUm pênalti para o Manchester City pouco após o gol de Gabriel Jesus serviu como uma grande oportunidade para Sergio Aguero. O atacante pode marcar pela primeira vez em 2021, visto que estava em recuperação de lesão. Na cobrança, o argentino balançou as redes.
SEQUÊNCIAO Fulham enfrenta, às 17h (de Brasília) de sexta-feira, o Leeds United pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O Manchester City, por sua vez, entra em campo contra o Borussia Monchengladbach pelas oitavas de final da Champions League nesta terça-feira, às 17h (de Brasília).

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