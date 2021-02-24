Gabriel Jesus marca, e Manchester City vence o Borussia M'Gladbach pela Champions League

Crédito: FERENC ISZA / AFP

Nesta quarta-feira, o Borussia Monchengladbach enfrentou o Manchester City, em partida de ida das oitavas de final da Champions League. O confronto ocorreu na Puskas Arena, em Budapeste, capital da Hungria, e a equipe inglesa saiu com a vitória por 2 a 0 com gols de Bernardo Silva e Gabriel Jesus.

Veja a tabela da Champions LeagueGOL PORTUGUÊSApós uma primeira etapa composta apenas por jogadas de ataque do Manchester City, o gol saiu aos 29 minutos de jogo. João Cancelo acertou um belo cruzamento na esquerda, e a bola chegou em Bernardo Silva, que abriu o placar.

DEFENSIVODurante os 45 minutos iniciais do confronto, foi visto um time do Gladbach que conseguia se defender muito bem, concedendo oportunidades ao City em poucas oportunidades. Ofensivamente, porém, a equipe alemã pecou e não criou chances.

ALÔ MÃEO segundo gol do Manchester City saiu apenas na segunda etapa, aos 20 minutos. Em bola lançada na área, Bernardo Silva fez mais uma participação em um gol, mas agora gerando uma assistência para Gabriel Jesus ampliar para os Citzens.

JOGO MORNOAo contrário do que era esperado, faltou intensidade da parte da equipe alemã, que tentou neutralizar a equipe de Pep Guardiola. O City, mesmo com dificuldades, marcou duas vezes, e saiu com a vitória sem ter problemas na defesa.