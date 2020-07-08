Gabriel Jesus marca e Manchester City goleia o Newcastle

Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP

Pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City goleou o Newcastle por 5 a 0. Os gols da partida foram marcados por Gabriel Jesus, Mahrez, Fernández (contra), David Silva e Sterling.

BEM TREINADOOs dois primeiros gols do Manchester City saíram de jogadas parecidas. No primeiro, David Silva recebeu dentro da área e cruzou rasteiro para Gabriel Jesus abrir o placar. No segundo, foi a vez de De Bruyne repetir a jogada e tocar para Mahrez completar.

BOA PARTIDAGabriel Jesus parece ganhar cada vez mais moral com Guardiola. Além do gol feito, o brasileiro fez uma grande partida e fez a jogada do terceiro gol, que acabou sendo contra.

RECORDE PRÓXIMOCom a assistência de hoje, De Bruyne chegou a 18 assistências na temporada inglesa. O recorde é de Thierry Henry, com 20, na temporada 2002/03.

ESSENCIALPerto do adeus ao Manchester City, David Silva fez mais uma grande partida. O espanhol fez um lindo gol de falta e deu a assistência para o quinto gol dos Citizens, marcado por Sterling.