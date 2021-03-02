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Gabriel Jesus marca duas vezes, e Manchester City vence o Wolverhampton pelo Inglês

Com a vitória desta terça-feira, os Citzens conseguem manter a distância na liderança para os seus rivais...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 18:56
Crédito: CARL RECINE / POOL / AFP
Nesta terça-feira, o Manchester City, líder do Campeonato Inglês, recebeu o Wolverhampton em sua casa, o Eithad Stadium. Os Citzens saíram com a vitória por 4 a 1 em partida válida pela 29ª rodada do Inglês, marcando com Dendocker (contra), Gabriel Jesus duas vezes e Mahrez, enquanto os Wolves fizeram um gol com Coady.
Veja a tabela do InglêsGOL CONTRAJá aos quinze minutos de partida, o Manchester City abriu o placar. Após uma bela criação de passes em uma jogada feita para furar uma linha defensiva bem postada do Wolverhampton, a bola chegou na ponta-direita, e com o cruzamento para a área, Leander Dendoncker marcou contra.
GOL ANULADO​O Manchester City foi a única equipe que atacou durante o primeiro tempo. Enquanto os Wolves não tiveram finalizações nos 45 minutos iniciais, o time da casa seguiu no ataque durante toda a primeira parte, e chegou a marcar com Laporte, mas viu o gol ser anulado.
EMPATE​Na segunda etapa, o Wolverhampton conseguiu atacar, mas parou muitas vezes na defesa do Manchester City em grande parte do tempo. A única tentativa certa dos visitantes foi justamente a que entrou, quando Coady marcou após assistência de João Moutinho.
JESUS MARCAO gol da vitória do Manchester City saiu já perto do final da partida, quando Gabriel Jesus marcou aos 35 minutos da segunda etapa. Com o empate do Wolves, os Citzens foi até o ataque, e o brasileiro Jesus foi quem levou a melhor ao desempatar.
GOLEADAApós marcar o seu segundo gol e ficar mais tranquilo na partida, o City conseguiu marcar mais duas vezes no final do confronto. O terceiro gol saiu dos pés de Mahrez, que fazia boa partida, enquanto o quarto foi marcado mais uma vez por Gabriel Jesus.
SEQUÊNCIA​O Manchester City enfrenta, às 13:30h (de Brasília) deste domingo, o Manchester United em derby importante para a liderança do torneio. O Wolves, por sua vez, enfrenta o Aston Villa às 14:30h (de Brasília), deste sábado. As duas partidas são válidas pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.

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