  • Gabriel Jesus marca, De Bruyne perde pênalti e Manchester City e Liverpool ficam no empate pelo Inglês
futebol

Gabriel Jesus marca, De Bruyne perde pênalti e Manchester City e Liverpool ficam no empate pelo Inglês

Belga foi quem deu a assistência para o brasileiro, mas desperdiçou chance
de vitória dos Citizens. Pelo lado dos Reds, Salah foi quem balançou as redes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2020 às 15:29

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 15:29

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
No duelo entre Klopp e Guardiola, ninguém saiu vitorioso. Pela oitava rodada da Premier League, Manchester City e Liverpool empataram em 1 a 1. Gabriel Jesus e Salah foram os autores dos gols da partida.NÃO PODE PERDERAos 41 minutos do primeiro tempo, Kevin De Bruyne teve a chance de virar a partida e colocar o Manchester City na frente. O belga, porém, cobrou o pênalti para fora. Apesar disso, o meio-campista teve uma boa atuação.
ARTILHEIROO gol de Gabriel Jesus veio dos pés de De Bruyne. O belga tocou para o brasileiro e, dentro da área, deu um toque que tirou a marcação. Ele tocou de bico para o fundo das redes e empatou a partida.
O FARAÓSe por um lado De Bruyne desperdiçou o pênalti, Salah não. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Walker derrubou Mané na área. O egípcio foi para a cobrança e bateu forte, sem chances para Éderson.
PERDA DE LIDERANÇACom o resultado, o Liverpool deixou a liderança da Premier League e foi para a terceira colocação. O novo líder é o Leicester, que tem um ponto de vantagem dos Reds. O Manchester City ocupa a 11ª colocação, com cinco a menos do que a equipe de Klopp.

