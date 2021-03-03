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  • Gabriel Jesus fala sobre mudança de Guardiola na pandemia, mas reitera: 'Vontade de ganhar é a mesma'
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Gabriel Jesus fala sobre mudança de Guardiola na pandemia, mas reitera: 'Vontade de ganhar é a mesma'

Para o brasileiro, o treinador do Manchester City está falando menos, mas afirma que em dias de jogos e treinos a comunicação é a mesma...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 13:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 13:34
Crédito: Divulgação
Em entrevista à "ESPN", Gabriel Jesus afirmou que Guardiola mudou por conta da Covid-19. Para o brasileiro, o treinador do Manchester City está menos falante, mas destaca que a vontade de ganhar do comandante é a mesma.
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- Mudou. Não sei por qual motivo. Não sei se é por conta da pandemia, constante teste, máscara, restrições... Acho que pode ter sido isso que mudou um pouquinho. Hoje, tem menos vídeos, ele não fala tanto, porém a intensidade e a vontade de ganhar é a mesma. Isso não mudou. Ele (está) sempre atento, comunicativo em dias de jogos e treinos. Ele sempre quer evoluir, e isso me chama muito atenção nele - disse.O atacante brasileiro também aproveitou para elogiar seu comandante. De acordo com Jesus, Guardiola é "muito inteligente".
- Todos querem jogar, então, quando vão a campo, querem fazer por merecer para mostrar que podem jogar outro jogo. Depois, tem também quem manuseia o time, que é o treinador, que é muito inteligente. Ele é muito intenso, sempre quer ganhar, isso conta bastante e mantém todos os jogadores alertas para poder jogar e ganhar os jogos.

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