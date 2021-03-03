Gabriel Jesus fala sobre mudança de Guardiola na pandemia, mas reitera: 'Vontade de ganhar é a mesma'

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Em entrevista à "ESPN", Gabriel Jesus afirmou que Guardiola mudou por conta da Covid-19. Para o brasileiro, o treinador do Manchester City está menos falante, mas destaca que a vontade de ganhar do comandante é a mesma.

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- Mudou. Não sei por qual motivo. Não sei se é por conta da pandemia, constante teste, máscara, restrições... Acho que pode ter sido isso que mudou um pouquinho. Hoje, tem menos vídeos, ele não fala tanto, porém a intensidade e a vontade de ganhar é a mesma. Isso não mudou. Ele (está) sempre atento, comunicativo em dias de jogos e treinos. Ele sempre quer evoluir, e isso me chama muito atenção nele - disse.O atacante brasileiro também aproveitou para elogiar seu comandante. De acordo com Jesus, Guardiola é "muito inteligente".