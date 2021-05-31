Gabriel Jesus e outros jogadores estão insatisfeitos com minutos em campo pelo Manchester City

Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP

Gabriel Jesus, Sterling e Laporte estão insatisfeitos com os minutos em campo vestindo a camisa do Manchester City, segundo o "The Athletic". O sentimento do trio é compartilhado por outros membros do elenco e mudanças podem acontecer nas próximas semanas.As informações apontam que os jogadores descontentes devem deixar o clube durante a próxima janela de transferências. Além disso, o City estaria disposto a negociar atletas que não pretendem estar no Etihad Stadium a partir da próxima temporada.

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Com a saída de Aguero, a tendência é que o atacante brasileiro conquista mais espaço no elenco, mas Jesus se irrita por acreditar que não será utilizado nas partidas mais importantes. Além disso, o clube possui interesse na contratação de Kane para ser o centroavante do plantel.

Laporte é reserva na equipe de Guardiola e as especulações apontam que o zagueiro possa retornar ao futebol espanhol para jogar regularmente. Além disso, o clube inglês está interessado na contratação de Sergio Ramos para reforçar a defesa.

Há o entendimento de que não há espaço para que Sterling e Mahrez permaneçam no mesmo elenco, mas o clube deve aguardar alguma proposta para liberar um dos atletas. O Arsenal possui interesse em ambos, mas não há nenhuma oferta na mesa.