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Gabriel Jesus e outros jogadores estão insatisfeitos com minutos em campo pelo Manchester City

Pep Guardiola vive momento conturbado após derrota da equipe na final da Champions League para o Chelsea e mudanças podem acontecer nas próximas semanas...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 09:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2021 às 09:51
Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP
Gabriel Jesus, Sterling e Laporte estão insatisfeitos com os minutos em campo vestindo a camisa do Manchester City, segundo o "The Athletic". O sentimento do trio é compartilhado por outros membros do elenco e mudanças podem acontecer nas próximas semanas.As informações apontam que os jogadores descontentes devem deixar o clube durante a próxima janela de transferências. Além disso, o City estaria disposto a negociar atletas que não pretendem estar no Etihad Stadium a partir da próxima temporada.
> Veja a tabela da Eurocopa
Com a saída de Aguero, a tendência é que o atacante brasileiro conquista mais espaço no elenco, mas Jesus se irrita por acreditar que não será utilizado nas partidas mais importantes. Além disso, o clube possui interesse na contratação de Kane para ser o centroavante do plantel.
Laporte é reserva na equipe de Guardiola e as especulações apontam que o zagueiro possa retornar ao futebol espanhol para jogar regularmente. Além disso, o clube inglês está interessado na contratação de Sergio Ramos para reforçar a defesa.
Há o entendimento de que não há espaço para que Sterling e Mahrez permaneçam no mesmo elenco, mas o clube deve aguardar alguma proposta para liberar um dos atletas. O Arsenal possui interesse em ambos, mas não há nenhuma oferta na mesa.
Além do trio, João Cancelo, Rodri e Bernardo Silva não possuem permanência garantida no grupo para o próximo ano. No entanto, todos possuem contratos longos e possuem boa minutagem em campo na atual campanha da equipe de Guardiola.

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