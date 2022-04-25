Gabriel Jesus é o brasileiro com a maior média de gols na história da Premier League

Marcar um gol tem sempre um gosto especial para o atacante. Agora, anotar quatro vezes em uma única partida é para guardar pra sempre. Principalmente na Premier League, como fez Gabriel Jesus, neste sábado, na goleada do Manchester City por 5 a 1 sobre o Watford. Foi a primeira vez na história que um brasileiro conseguiu tal feito no Campeonato Inglês.> GALERIA: Veja o que rolou no 2º dia de desfiles no Rio de Janeiro

No City desde 2017, quando trocou o Palmeiras pelo clube inglês, Jesus já soma 57 gols em 155 partidas na liga. É o segundo maior artilheiro do Brasil na competição em todos os tempos, ficando atrás somente de Roberto Firmino, do Liverpool, que marcou 71 vezes.

Gabriel, no entanto, ostenta outro recorde. O atacante tem a maior média de bolas na rede por minutos em campo entre os brasileiros na história do Inglês. Para anotar 57 tentos, o camisa 9 precisou de 8974 minutos no gramado, segundo dados do site OGol. O que lhe dá um rendimento de um gol a cada 157 minutos, bem superior aos 242 de Firmino.

Quem aparece em 2º no ranking é Mirandinha, o primeiro brasuca a atuar na Terra da Rainha. Ex-Botafogo e Palmeiras, o jogador defendeu o Newcastle entre 1987 e 1989, estufando as redes em 20 oportunidades nos 4237 minutos em que esteve em campo - 1 gol a cada 212 minutos, aproximadamente.

BRASILEIROS COM AS MAIORES MÉDIAS DE GOLS NA PREMIER LEAGUE- Por minutos em campo | Dados OGol

1º - Gabriel Jesus - 1 gol a cada 157 minutos2º - Mirandinha - 1 gol a cada 212 minutos3º - Robinho - 1 gol a cada 227 minutos4º - Matheus Pereira - 1 gol a cada 235 minutos5º - Firmino - 1 gol a cada 242 minutos