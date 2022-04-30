Gabriel Jesus e Fernandinho marcam, e Manchester City goleia o Leeds para seguir na liderança do Inglês

Segue o líder. O Manchester City venceu mais uma no Campeonato Inglês, desta vez sobre o Leeds United, fora de casa. No Elland Road, a equipe de Pep Guardiola, que iniciou a partida na segunda colocação, bateu os Whites por 4 a 0 e chegou aos 83 pontos. Rodri, Aké, Gabriel Jesus e Fernandinho marcaram os gols.DE CABEÇAEm um início equilibrado, o Manchester City abriu o marcador aos 13 minutos. Em falta cobrada pelo lado esquerdo, Phil Foden levantou bola na medida para o volante Rodri, que apareceu livre no meio da área para desviar. Foi o quinto gol do espanhol nesta edição do Campeonato Inglês.

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AMPLIOUDepois de abrir o placar, o City continuou tendo o domínio da partida, mas sem sufocar o Leeds. E para respirar aliviado, o time de Guardiola ampliou o marcador no segundo tempo. Aos nove da etapa final, Foden bateu escanteio pela direita, Rúben Dias escorou para o meio e Aké mandou para as redes.

ALÔ, MÃEVivendo uma fase espetacular, o brasileiro Gabriel Jesus deixou sua marca mais uma vez. Aos 33, em jogada iniciada com o goleiro Ederson, o City trocou passes até Foden achar linda assistência para o camisa 9 brasileiro. O ex-Palmeiras tocou na saída do goleiro Meslier.

SITUAÇÃOCom a vitória, o Manchester City chega aos 83 pontos e segue na liderança da Premier League por pelo menos mais uma rodada. O time de Guardiola iniciou a partida na vice-liderança na tabela, por conta da vitória do Liverpool sobre o Newcastle, mas recuperou o topo, e segue firme na briga pelo bicampeonato.

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SEQUÊNCIALeeds e Manchester City voltam a campo pela Premier League no dia 8 de maio. Os Whites encaram o Arsenal, em Londres, enquanto os Cityzens têm compromisso com Newcastle, em casa. Antes, porém, o time de Pep Guardiola enfrenta o Real Madrid, na quarta-feira, pela semifinal da Champions League.