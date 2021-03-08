futebol

Gabriel Jesus é criticado por comentarista: 'Foi estúpido'

Brasileiro cometeu pênalti com um minuto de partida contra o Manchester United no clássico do último domingo. Time de Guardiola perdeu, mas segue com vantagem...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 09:36

LanceNet

Crédito: Bruno Fernandes converteu pênalti cometido por Jesus (PETER POWELL / POOL / AFP
Após a derrota do Manchester City no clássico contra o Manchester United por 2 a 0, Gabriel Jesus foi o atleta mais criticado por comentaristas da imprensa inglesa. O brasileiro foi responsável por cometer um pênalti com um minuto de jogo e Bruno Fernandes abriu o placar para os Diabos Vermelhos após uma atitude classificada como “estúpida” por Roy Keane.- Foi estúpido. O que ele estava fazendo? O que estava passando pela cabeça dele? Foi como uma batida de carro. É louco, com um minuto de clássico e ele fazendo aquilo - disse o ex-jogador do Manchester United.
O camisa nove acabou sendo substituído no segundo tempo após uma exibição abaixo da média. Apesar da derrota, o time de Pep Guardiola segue com larga vantagem para os Red Devils na Premier League e ocupam a liderança com 11 pontos à frente dos vice-líderes.

