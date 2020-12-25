Gabriel Jesus, do Manchester City, testa positivo para Covid-19

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Péssimo presente de Natal para Gabriel Jesus. Nesta sexta-feira, o Manchester City confirmou que o atacante brasileiro testou positivo para a Covid-19, e o jogador será desfalque de Pep Guardiola nos próximos dias. Além do camisa 9, o lateral-direito Kyle Walker e dois membros do estafe também deram positivo.

+ Veja a tabela da Premier LeagueO Manchester City não deu informações sobre o estado de saúde dos infectados e limitou-se a dizer que todos cumprem quarentena de acordo com os protocolos da Premier League e do Reino Unido.

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