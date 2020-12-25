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Gabriel Jesus, do Manchester City, testa positivo para Covid-19

Além do brasileiro, lateral-direito Walker e dois membros do estafe do clube inglês também têm a doença confirmada. Jogadores deverão voltar a atuar apenas no dia 6 de janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 dez 2020 às 09:19

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 09:19

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
Péssimo presente de Natal para Gabriel Jesus. Nesta sexta-feira, o Manchester City confirmou que o atacante brasileiro testou positivo para a Covid-19, e o jogador será desfalque de Pep Guardiola nos próximos dias. Além do camisa 9, o lateral-direito Kyle Walker e dois membros do estafe também deram positivo.
+ Veja a tabela da Premier LeagueO Manchester City não deu informações sobre o estado de saúde dos infectados e limitou-se a dizer que todos cumprem quarentena de acordo com os protocolos da Premier League e do Reino Unido.
+ Eram promessas de craque em 2011, mas como estão hoje? Confira!
Já em período de isolamento, a dupla deverá ser desfalque nos jogos contra o Newcastle, Everton, Chelsea, todos pelo Campeonato Inglês. A expectativa é que os dois estejam à disposição para o clássico contra o Manchester United, no dia 6 de janeiro, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.

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