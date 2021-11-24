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  • Gabriel Jesus comenta gol da virada do Manchester City sobre PSG: ‘É o que quero fazer em cada jogo’
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Gabriel Jesus comenta gol da virada do Manchester City sobre PSG: ‘É o que quero fazer em cada jogo’

City venceu de virada o PSG e garantiu a primeira colocação do Grupo A da Champions League
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 20:04

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 20:04

O Manchester City venceu o PSG de virada por 2 a 1 no Etihad Stadium e garantiu a liderança do Grupo A da Champions League. Autor do gol da virada do clube inglês, Gabriel Jesus agradeceu a assistência do Bernardo Silva e comemorou a vitória.- Obrigado ao Bernardo (pelo meu gol). Conheço a qualidade dele. Contribuí com a minha equipe, que é o que quero fazer em cada jogo - entrar em campo e ajudar. É Foi uma grande bola do Bernardo, por isso tenho de marcar.
> VÍDEO: Pochettino responde sobre rumores de possível saída do PSG
O próximo compromisso do Manchester City é no domingo, contra o West Ham, pela 13ª rodada da Premier League.
Crédito: GabrielJesusemaçãopeloManchesterCity(Foto:OliSCARFF/AFP

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