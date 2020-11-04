Gabriel Jesus comemora volta com gol pelo Manchester City

Crédito: Nick Potts/AFP

Após mais de um mês parado, Gabriel Jesus voltou a atuar pelo Manchester City e marcou seu segundo gol na temporada contra o Olympiacos pela Liga dos Campeões na última terça-feira. O atacante entrou aos 24 minutos do segundo tempo no lugar de Mahrez e comemorou a volta aos gramados.

- Melhor volta impossível, não é? Ajudando minha equipe com gol, em um momento complicado, em que precisávamos vencer em casa. Fiquei feliz demais, é ruim estar fora, não fazendo o que amo. Foram alguns dias complicados, mas trabalhei demais para voltar o quanto antes e desse jeito.

O camisa nove, que está convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira, quer seguir jogando e ganhando ritmo nas próximas partidas com seu clube.

- O foco é seguir trabalhando forte, estar bem para jogar mais minutos e retomar a sequência que eu estava tendo antes dessa lesão. Estou me sentindo muito bem. Domingo temos um jogo muito difícil, contra os atuais campeões, mas vamos fazer o nosso melhor.