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Gabriel Jesus comemora volta com gol pelo Manchester City

Atacante só havia feito uma partida na temporada contra o Wolverhampton, em setembro, e marcou seu segundo gol na temporada. City encara o Liverpool no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 08:28

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 08:28

Crédito: Nick Potts/AFP
Após mais de um mês parado, Gabriel Jesus voltou a atuar pelo Manchester City e marcou seu segundo gol na temporada contra o Olympiacos pela Liga dos Campeões na última terça-feira. O atacante entrou aos 24 minutos do segundo tempo no lugar de Mahrez e comemorou a volta aos gramados.
- Melhor volta impossível, não é? Ajudando minha equipe com gol, em um momento complicado, em que precisávamos vencer em casa. Fiquei feliz demais, é ruim estar fora, não fazendo o que amo. Foram alguns dias complicados, mas trabalhei demais para voltar o quanto antes e desse jeito.
O camisa nove, que está convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira, quer seguir jogando e ganhando ritmo nas próximas partidas com seu clube.
- O foco é seguir trabalhando forte, estar bem para jogar mais minutos e retomar a sequência que eu estava tendo antes dessa lesão. Estou me sentindo muito bem. Domingo temos um jogo muito difícil, contra os atuais campeões, mas vamos fazer o nosso melhor.
Neste domingo, o Manchester City recebe o Liverpool antes da pausa dos campeonatos para os compromissos internacionais entre seleções. Depois, os Citzens encaram mais dois jogos complicados contra Tottenham e Olympiacos fora de casa e Jesus espera poder contribuir balançando as redes.

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