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futebol

Gabriel Jesus comemora marca de 50 gols na Premier League

Brasileiro marcou segundo gol da equipe de Guardiola na vitória por 5 a 0 sobre o Everton. Atacante comentou sobre despedida de Aguero com dois tentos...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 14:31

LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 14:31
Crédito: Jesus participou bem na goleada do Manchester City sobre o Everton (PETER POWELL / POOL / AFP
Gabriel Jesus marcou o segundo gol na goleada do Manchester City sobre o Everton por 5 a 0 e o seu 50º tento na Premier League. O jogador comemorou a marca e afirmou que quer seguir marcando gols na próxima temporada com a equipe inglesa.- Feliz por chegar aos 50 gols. É uma marca importante, apenas Firmino, entre os brasileiros, conseguiram chegar a estes números. No próximo ano, espero fazer ainda mais gols e ajudar o City a conseguir seus objetivos.
> Veja a tabela da Premier League
O atacante também comentou sobre a despedida de Sergio Aguero, que entrou na segunda etapa e marcou dois gols.
- Foi bom o Aguero entrar em sua despedida em casa, marcar dois gols e conseguir um recorde importante. Ele é uma pessoa sensacional, um atleta histórico para o City e que me ensinou muito nesse tempo em que estivemos juntos aqui.
Aguero está comprometido com o Barcelona até 2023, mas ainda não foi anunciado oficialmente. Segundo a imprensa inglesa, o Manchester City deve buscar um novo centroavante no mercado de transferências, mas não tem um nome definido.

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