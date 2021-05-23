Gabriel Jesus comemora marca de 50 gols na Premier League

Crédito: Jesus participou bem na goleada do Manchester City sobre o Everton (PETER POWELL / POOL / AFP

Gabriel Jesus marcou o segundo gol na goleada do Manchester City sobre o Everton por 5 a 0 e o seu 50º tento na Premier League. O jogador comemorou a marca e afirmou que quer seguir marcando gols na próxima temporada com a equipe inglesa.- Feliz por chegar aos 50 gols. É uma marca importante, apenas Firmino, entre os brasileiros, conseguiram chegar a estes números. No próximo ano, espero fazer ainda mais gols e ajudar o City a conseguir seus objetivos.

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O atacante também comentou sobre a despedida de Sergio Aguero, que entrou na segunda etapa e marcou dois gols.

- Foi bom o Aguero entrar em sua despedida em casa, marcar dois gols e conseguir um recorde importante. Ele é uma pessoa sensacional, um atleta histórico para o City e que me ensinou muito nesse tempo em que estivemos juntos aqui.