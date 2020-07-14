Gabriel Jesus chega a 20 gols na temporada e alcança feito inédito

No último sábado, o atacante Gabriel Jesus foi titular novamente com a equipe do Manchester City e marcou mais um gol pela equipe do técnico Pep Guardiola, na goleada por 5 a 0 sobre o Brighton. Com o tento, ele chegou a 20 gols na temporada e bateu uma marca inédita: é o primeiro brasileiro a alcançar o feito por duas temporadas seguidas por um clube inglês.Em 2018/2019, Gabriel fez 21 gols em 47 jogos disputados. Neste ano, já também com 47 partidas na conta e 20 tentos, o camisa 9 do City busca o seu melhor desempenho pelo clube inglês. Ainda com quatro partidas para disputar no Campeonato Inglês e nas quartas-de-final da Liga dos Campeões, Gabriel tem tudo para bater a marca.