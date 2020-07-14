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futebol

Gabriel Jesus chega a 20 gols na temporada e alcança feito inédito

Atacante do Manchester City é o primeiro brasileiro a atingir esse número de tentos por um clube inglês em duas temporadas consecutivas. Em 2018/2019 ele balançou a rede 21 vezes...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 14:21

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 14:21

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
No último sábado, o atacante Gabriel Jesus foi titular novamente com a equipe do Manchester City e marcou mais um gol pela equipe do técnico Pep Guardiola, na goleada por 5 a 0 sobre o Brighton. Com o tento, ele chegou a 20 gols na temporada e bateu uma marca inédita: é o primeiro brasileiro a alcançar o feito por duas temporadas seguidas por um clube inglês.Em 2018/2019, Gabriel fez 21 gols em 47 jogos disputados. Neste ano, já também com 47 partidas na conta e 20 tentos, o camisa 9 do City busca o seu melhor desempenho pelo clube inglês. Ainda com quatro partidas para disputar no Campeonato Inglês e nas quartas-de-final da Liga dos Campeões, Gabriel tem tudo para bater a marca.
Neste ano, Jesus também tem se mostrado mais “garçom”. O centroavante brasileiro tem 11 assistências somando todas as competições pelo City. Sua melhor marca também havia sido no ano passado, com sete.
Gabriel é, hoje, o maior artilheiro brasileiro entre os time das cinco principais ligas europeias. Ele está na frente de companheiros de Seleção como Neymar (18 gols), Richarlison (14 gols) e Roberto Firmino (11 gols).

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