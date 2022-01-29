Gabriel inicia 2022 como titular do São Paulo e acirra disputa no meio

O volante uruguaio Gabriel começou essa temporada como titular do São Paulo, na derrota para o Guarani, por 2 a 1, no Campeonato Paulista. Apesar do revés, o jogador foi um dos melhores jogadores da equipe e acirra a disputa no meio-campo. Sem Liziero, emprestado para o Internacional, Gabriel ganhou chance no time e agora tem como 'concorrentes' no setor os jovens revelados em Cotia: Rodrigo Nestor e Luan. O primeiro estava no banco de reservas e entrou justamente na vaga do uruguaio, aos 16 minutos do segundo tempo.
Já Luan se recupera de dores musculares e ainda precisa de mais tempo para voltar ao time. Vale destacar que o novo camisa 8 ainda não jogou com Rogério Ceni no comando, já que teve uma grave lesão na coxa no primeiro treino de Ceni no Tricolor, na última temporada. Em 2021, Gabriel disputou 12 jogos, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Foram duas partidas como titular, nas derrotas para Flamengo (0x4) e América-MG (0x2).