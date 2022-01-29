Gabriel inicia 2022 como titular do São Paulo e acirra disputa no meio

O volante uruguaio Gabriel começou essa temporada como titular do São Paulo, na derrota para o Guarani, por 2 a 1, no Campeonato Paulista. Apesar do revés, o jogador foi um dos melhores jogadores da equipe e acirra a disputa no meio-campo. Sem Liziero, emprestado para o Internacional, Gabriel ganhou chance no time e agora tem como 'concorrentes' no setor os jovens revelados em Cotia: Rodrigo Nestor e Luan. O primeiro estava no banco de reservas e entrou justamente na vaga do uruguaio, aos 16 minutos do segundo tempo.