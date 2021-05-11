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futebol

Gabriel Falcão, volante do Sub-20, renova contrato com o Tricolor

Meio-campista, que tinha contrato somente até 2022, renovou seu vínculo por mais quatro temporadas. Jogador atua pelo São Paulo desde os nove anos e já conquistou seis títulos...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 09:00
Crédito: Divulgação/saopaulofc.net
O São Paulo renovou o contrato do volante Gabriel Falcão, da equipe sub-20 do Tricolor. O meio-campista, de 20 anos, teve o vínculo ampliado por mais quatro temporadas – o atual contrato venceria em 2022.
Melhor ataque do Paulistão: veja como está a artilharia do São Paulo no estadual
Desde os nove anos no Tricolor, Falcão tem 98 partidas pelas equipes Sub-20 e Sub-17, além de seis conquistas pela base: FAM Cup Sub-17 (2018), J-League Challenge Cup Sub-17 (2018), Copa Ouro Sub-17 (2017), Aspire Tri-Series Sub-16 (2017), Taça BH Sub-17 (2017) e Copa Brasil Votorantim Sub-15 (2016).
CONFIRA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Após a assinatura da renovação, o jovem jogador comemorou e agradeceu a confiança do São Paulo em seu futebol.
- Agradeço muito ao São Paulo por acreditar no meu potencial. São quase 11 anos de dedicação e carinho imenso a esse clube, que me acolheu ainda muito jovem. Estou muito feliz por renovar meu contrato por mais quatro anos. Que possa ser uma linda caminhada com essa camisa - afirmou ao site oficial do Tricolor paulista.

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