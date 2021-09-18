Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabriel fala sobre adaptação no São Paulo: Me receberam muito bem'

Volante uruguaio diz que confia em recuperação do Tricolor na temporada e destaca bom ambiente de trabalho com os novos companheiros de time...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 15:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O volante Gabriel, um dos reforços do São Paulo para a temporada, concedeu entrevista à 'SPFCTV', onde falou sobre a atual fase do time na temporada e sua adaptação ao ambiente do Tricolor.  O camisa 15 dez questão de reiterar que confia na recuperação do clube do Morumbi após a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza, na derrota por 3 a 1, na última quarta-feira.
- Foi uma eliminação dolorosa, mas algo que tenho que destacar é esse grupo que está aqui, que sabe se levantar. O grupo trabalhou bem. Apesar de ter ficado uma sensação ruim, temos que levantar a cabeça e olhar para frente. Espero que venha o resultado, que nós merecemos e que vai ficar tudo bem - afirmou o jogador.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Ele também falou sobre a sua adaptação no São Paulo. Segundo ele, os primeiros dias vem sendo bons, ainda mais com a boa recepção dos companheiros de time.
- É muito diferente. Já disse antes que era diferente do que fazia no Uruguai. Mas aos poucos você vai se adaptando, vai conhecendo os companheiros, a forma de jogar, como são, vai se sentindo melhor, mais confortável. Espero que essa adaptação siga crescendo. Me receberam muito bem e creio que isso seja fundamental para ajudar a equipe - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Criança assistindo a desenho no celular, vida digital
Brasil pode ser pioneiro no ECA Digital, mas história será escrita na execução

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados