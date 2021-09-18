Gabriel fala sobre adaptação no São Paulo: Me receberam muito bem'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O volante Gabriel, um dos reforços do São Paulo para a temporada, concedeu entrevista à 'SPFCTV', onde falou sobre a atual fase do time na temporada e sua adaptação ao ambiente do Tricolor. O camisa 15 dez questão de reiterar que confia na recuperação do clube do Morumbi após a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza, na derrota por 3 a 1, na última quarta-feira.

- Foi uma eliminação dolorosa, mas algo que tenho que destacar é esse grupo que está aqui, que sabe se levantar. O grupo trabalhou bem. Apesar de ter ficado uma sensação ruim, temos que levantar a cabeça e olhar para frente. Espero que venha o resultado, que nós merecemos e que vai ficar tudo bem - afirmou o jogador.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Ele também falou sobre a sua adaptação no São Paulo. Segundo ele, os primeiros dias vem sendo bons, ainda mais com a boa recepção dos companheiros de time.