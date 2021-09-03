Gabriel explica função no São Paulo: 'Em qualquer lugar do meio-campo'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo apresentou nesta sexta-feira (3), o volante uruguaio Gabriel, que vem ao Tricolor depois de uma boa passagem pelo Nacional-URU. Em entrevista coletiva, Gabriel falou sobre como pode ajudar o São Paulo dentro de campo e sua posição preferida nas quatro linhas.

- Gosto de jogar em qualquer lugar do meio-campo, posso ser volante ou meio-campista. Quero ajudar. Posso jogar em qualquer posição - disse o volante, que preferiu valorizar a concorrência interna dentro do elenco para a vaga de titular na equipe comandada por Hernán Crespo.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- Aqui tem opções boas, quero ajudar e fazer o meu. Todos me trataram muito bem, inclusive quem joga na minha posição. Espero aprender com eles e ajudar no que precisarem - finalizou.