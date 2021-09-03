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futebol

Gabriel explica função no São Paulo: 'Em qualquer lugar do meio-campo'

Volante uruguaio falou sobre como pode ajudar o Tricolor nas partidas e evitou comentar a disputa na posição com os companheiros de time na temporada...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 13:34

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 13:34
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo apresentou nesta sexta-feira (3), o volante uruguaio Gabriel, que vem ao Tricolor depois de uma boa passagem pelo Nacional-URU. Em entrevista coletiva, Gabriel falou sobre como pode ajudar o São Paulo dentro de campo e sua posição preferida nas quatro linhas.
- Gosto de jogar em qualquer lugar do meio-campo, posso ser volante ou meio-campista. Quero ajudar. Posso jogar em qualquer posição - disse o volante, que preferiu valorizar a concorrência interna dentro do elenco para a vaga de titular na equipe comandada por Hernán Crespo.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- Aqui tem opções boas, quero ajudar e fazer o meu. Todos me trataram muito bem, inclusive quem joga na minha posição. Espero aprender com eles e ajudar no que precisarem - finalizou.
O uruguaio segue a preparação com o São Paulo nessas duas semanas sem jogos por conta da Data-Fifa. O Tricolor volta a campo no dia 12 de setembro, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

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