Gabriel entende com naturalidade os pedidos de mais contratações para a zaga do Atlético-MG

A derrota para o Cruzeiro deixou a semana no Atlético-MG de “cabeça cheia”, tendo de dar explicações e justificativas para o revés diante do rival, que na visão do torcedor atleticano, o Galo era muito superior à Raposa. O mau resultado gerou boatos e conversas de que o vestiário estivesse com problemas e também. Gabriel comentou que houve pedidos para a contratação de novos jogadores para a zaga. O defensor vê com tranquilidade essas cobranças. Confira no vídeo acima mais do zagueiro do Galo. Gabriel não se incomodou com a cobrança por novos zagueiros no Galo-(Bruno Cantini/Agência Galo)