Gabriel e Vargas podem entrar em lista de 'negociáveis' no Atlético-MG

O zagueiro Gabriel, do Atlético-MG, pode estar a caminho do futebol japonês. O retorno de Nathan Silva, que estava no Atlético-GO, pode ser um fator que aceleraria o negócio. Pelo Galo, Gabriel fez 158 jogos, com sete gols marcados. Ele voltou ao alvinegro em 2020 após um ano emprestado ao Botafogo. Seu contrato com o time mineiro vai até 2023. Cuca inclusive elogiou muito Nathan Silva, que fazia boa temporada no time goiano. -A gente não tem dúvida que estamos fazendo a escolha certa, de um profissional que é nosso, e que a gente vai valorizar. Sem dúvida nenhuma vem jogando e entre os melhores da posição no país, no campeonato- disse Cuca sobre Nathan. Nathan Silva é da base atleticana, mas com poucas chances, acabou rodando por outras equipes. O jogador foi relacionado para a partida deste domingo , 4 de julho, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h15, pelo Campeonato Brasileiro. Além de Gabriel, Vargas pode estar em uma lista de atletas negociáveis no Atlético-MG. O atacante chileno despertou interesse do futebol árabe pelo desempenho na Copa América. Vargas estará de volta ao Galo na segunda-feira depois de ser eliminado com o Chile pela Seleção Brasileira.