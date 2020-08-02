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Gabriel é liberado para treinar, Tardelli fará fisioterapia e Gustavo Blanco segue em recuperação

O boletim médico do Galo foi "emitido" durante a transmissão do clássico entre o alvinegro e o América-MG, pelo Mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 20:23

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 20:23

Crédito: Gabriel se recuperou de dores no púbis es está pronto para treinar com o elenco-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG terá o reforço do zagueiro Gabriel para o início do Campeonato Brasileiro. O defensor foi liberado pelo departamento médico do clube para treinar. O zagueiro se recuperou de um problema no púbis que o impediu de trabalhar com o restante do elenco. A outra boa notícia do time alvinegro é o começo da fisioterapia do atacante Diego Tardelli, que tem previsão de retorno ao time somente em 2021 após uma grave lesão no tornozelo direito. O jogador foi operado e agora virá a segunda etapa do seu processo de recuperação. As informações dos atletas alvinegros foram divulgadas pela TV Galo durante a transmissão do clássico contra o América-MG, neste domingo, 2 de agosto. Ainda segundo a TV oficial do clube, o volante Gustavo Blanco, que se recupera de uma ruptura muscular no quadril, continua sem previsão de liberação, apesar de um estágio avançado em sua recuperação.

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