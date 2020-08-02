Gabriel é liberado para treinar, Tardelli fará fisioterapia e Gustavo Blanco segue em recuperação

O Atlético-MG terá o reforço do zagueiro Gabriel para o início do Campeonato Brasileiro. O defensor foi liberado pelo departamento médico do clube para treinar. O zagueiro se recuperou de um problema no púbis que o impediu de trabalhar com o restante do elenco. A outra boa notícia do time alvinegro é o começo da fisioterapia do atacante Diego Tardelli, que tem previsão de retorno ao time somente em 2021 após uma grave lesão no tornozelo direito. O jogador foi operado e agora virá a segunda etapa do seu processo de recuperação. As informações dos atletas alvinegros foram divulgadas pela TV Galo durante a transmissão do clássico contra o América-MG, neste domingo, 2 de agosto. Ainda segundo a TV oficial do clube, o volante Gustavo Blanco, que se recupera de uma ruptura muscular no quadril, continua sem previsão de liberação, apesar de um estágio avançado em sua recuperação.