Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Gabriel diz estar ansioso para jogar no Morumbi: 'Tem uma história enorme'

Volante uruguaio deve fazer sua estreia no estádio são-paulino contra o Atlético-GO, após jogar sua primeira partida contra o Fluminense, no Maracanã...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 14:30

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O volante Gabriel, um dos reforços do São Paulo para a temporada, está ansioso para estrear no Morumbi, já que o Tricolor recebe o Atlético-GO, neste domingo, às 16h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista à 'SPFCTV', o uruguaio falou sobre a possibilidade de jogar na casa são-paulina. Ele já estreou contra o Fluminense, no último domingo, na derrota por 2 a 1, no Maracanã.
- Eu nunca joguei lá, mas sei que o estádio tem uma história enorme. Estou ansioso e espero estar lá, desfrutar com meus companheiros e conseguir um triunfo. Agora falta jogar no Morumbi, um estádio que já conheci e sei que é um estádio bonito. Sem dúvida, vai ser lindo, a verdade é que estou muito ansioso. Espero ter a chance - afirmou o camisa 15 do Tricolor.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Na sua estreia diante dos cariocas, Gabriel entrou no segundo tempo e participou de algumas jogadas ofensivas, mostrando bons números. Ele comemorou o debute com a camisa são-paulina e disse estar cumprindo um objetivo na carreira.
- Foi lindo estrear. Obviamente é um orgulho para mim, eu não esperava. O resultado não foi bom, mas individualmente fiquei feliz porque cumpri um objetivo. Espero ir somando pouco a pouco - finalizou o uruguaio.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados