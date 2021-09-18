Gabriel diz estar ansioso para jogar no Morumbi: 'Tem uma história enorme'

O volante Gabriel, um dos reforços do São Paulo para a temporada, está ansioso para estrear no Morumbi, já que o Tricolor recebe o Atlético-GO, neste domingo, às 16h, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista à 'SPFCTV', o uruguaio falou sobre a possibilidade de jogar na casa são-paulina. Ele já estreou contra o Fluminense, no último domingo, na derrota por 2 a 1, no Maracanã.
- Eu nunca joguei lá, mas sei que o estádio tem uma história enorme. Estou ansioso e espero estar lá, desfrutar com meus companheiros e conseguir um triunfo. Agora falta jogar no Morumbi, um estádio que já conheci e sei que é um estádio bonito. Sem dúvida, vai ser lindo, a verdade é que estou muito ansioso. Espero ter a chance - afirmou o camisa 15 do Tricolor.
Na sua estreia diante dos cariocas, Gabriel entrou no segundo tempo e participou de algumas jogadas ofensivas, mostrando bons números. Ele comemorou o debute com a camisa são-paulina e disse estar cumprindo um objetivo na carreira.
- Foi lindo estrear. Obviamente é um orgulho para mim, eu não esperava. O resultado não foi bom, mas individualmente fiquei feliz porque cumpri um objetivo. Espero ir somando pouco a pouco - finalizou o uruguaio.