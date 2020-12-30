Gabriel Dias fala sobre 'equilíbrio' no Fortaleza

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

A situação do Fortaleza é delicada. Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, a equipe deixou de sonhar com vaga na Libertadores e Copa Sul-Americana e começa a se preocupar com a briga para continuar na elite nacional.

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Na visão do zagueiro/lateral Gabriel Dias, o momento é de equilíbrio para buscar a melhora dentro das quatro linhas e voltar a ganhar.

‘Equilíbrio se conquista jogo a jogo. A gente vinha sendo segunda melhor defesa do campeonato, embora a gente fizesse poucos gols, mas é equilíbrio que a gente vem buscando, para que possamos melhorar em todos os aspectos, pensando coletivo’, disse na coletiva e imprensa.

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