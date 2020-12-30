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futebol

Gabriel Dias fala sobre 'equilíbrio' no Fortaleza

Defensor espera que o time possa ser mais equilibrado dentro de campo e sair da crise...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 17:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 17:01
Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC
A situação do Fortaleza é delicada. Com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, a equipe deixou de sonhar com vaga na Libertadores e Copa Sul-Americana e começa a se preocupar com a briga para continuar na elite nacional.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na visão do zagueiro/lateral Gabriel Dias, o momento é de equilíbrio para buscar a melhora dentro das quatro linhas e voltar a ganhar.
‘Equilíbrio se conquista jogo a jogo. A gente vinha sendo segunda melhor defesa do campeonato, embora a gente fizesse poucos gols, mas é equilíbrio que a gente vem buscando, para que possamos melhorar em todos os aspectos, pensando coletivo’, disse na coletiva e imprensa.
+ Hulk, Diego Costa… Veja bons atacantes que estão buscando novo time para 2021
Com 31 pontos conquistados, três a mais que a zona de rebaixamento, o Fortaleza aparece na 14ª colocação. No retorno do Brasileirão, o Leão encara o Sport, fora de casa.

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