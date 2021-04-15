Gabriel Dias fala sobre a sua adaptação ao Ceará

Crédito: Wilton Hoots/Ceará

Assim que a temporada 2020 encerrou, diversos jogadores foram ao mercado para buscar novos ares e o volante/lateral Gabriel Dias foi um deles. Sem acerto com o Fortaleza, o atleta decidiu jogar no Ceará, o maior rival do Tricolor.

+ Quem venceria um duelo entre Seleção do Nordeste e Seleção do Sudeste hoje? Veja os times!

Apesar do ‘choque’ pela troca, Gabriel Dias tem ido bem aos primeiros jogos da temporada e comentou que os companheiros foram fundamentais em sua adaptação.

‘Quando eu cheguei fui muito bem recebido pela comissão técnica, atletas e staff. No dia a dia a gente vai conversando mais sobre as características de um e de outro e nos conhecendo. Mas a liberdade que eu tive aqui foi algo muito bom pra minha rápida adaptação’, enfatizou o lateral.

Números