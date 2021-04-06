Gabriel Dias comemora primeiro gol pelo Ceará

Crédito: Wilton Hoots/Ceará

O lateral direito Gabriel Dias marcou o seu primeiro gol pelo Ceará diante do Sport pela Copa do Nordeste. Já são dois jogos seguidos como titular e a confiança do técnico Guto Ferreira. O atleta se diz confiante para a sequência da temporada.

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'Fico muito feliz com o gol e de poder de alguma forma ajudar a equipe a sair com a vitória. Agradeço ao professor Guto pela oportunidade e espero melhorar a cada dia para dar alegrias ao nosso torcedor. Estou motivado e trabalhando com muita dedicação no dia a dia para poder evoluir cada vez mais. Estou bem confiante em dar sequência nessa temporada', afirma o jogador do Vozão.

Natural de Francisco Morato (SP), o camisa 94 já atuou pelo Palmeiras, Boa Esporte, Mogi Mirim, Bragantino, Paraná, Internacional e Fortaleza. Conquistou títulos como a Copa do Nordeste e o Cearense pelo Tricolor de Aço.

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