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futebol

Gabriel Barbosa é anunciado como mais uma contratação do Figueirense

Atacante com formação no Palmeiras chega em regime de empréstimo até o final da disputa da Série B do Brasileirão...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 11:16

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 11:16
Crédito: Divulgação/Figueirense
Em transação com o claro intuito de dar rodagem a um nome promissor das categorias de base do Palmeiras, o atacante Gabriel Barbosa foi contratado por empréstimo pelo Figueirense. O acordo entre as partes tem validade até o final da Série B.
Com 21 anos de idade, Gabriel já passou por dois empréstimos desde que chegou ao clube paulista (em 2016). Além de ter defendido o Spal-ITA em 2018, o avante esteve no início de 2020 no Londrina onde teve poucas oportunidades.
A chegada do jogador que ainda precisa ser devidamente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estrear acrescenta mais uma alternativa ofensiva para o plantel que, na última semana, passou por mudança no comando técnico onde Márcio Coelho foi destituído para dar lugar a Elano.
Nome esse que, alias, contou com a aprovação especial de dois nomes do elenco que o conhecem do trabalho feito no início do ano pela Inter de Limeira: os meio-campistas Geovane e Matheus Neris.

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