Gabriel Barbosa é anunciado como mais uma contratação do Figueirense

Crédito: Divulgação/Figueirense

Em transação com o claro intuito de dar rodagem a um nome promissor das categorias de base do Palmeiras, o atacante Gabriel Barbosa foi contratado por empréstimo pelo Figueirense. O acordo entre as partes tem validade até o final da Série B.

Com 21 anos de idade, Gabriel já passou por dois empréstimos desde que chegou ao clube paulista (em 2016). Além de ter defendido o Spal-ITA em 2018, o avante esteve no início de 2020 no Londrina onde teve poucas oportunidades.

A chegada do jogador que ainda precisa ser devidamente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estrear acrescenta mais uma alternativa ofensiva para o plantel que, na última semana, passou por mudança no comando técnico onde Márcio Coelho foi destituído para dar lugar a Elano.