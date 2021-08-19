Gabriel Barbosa comemora primeiro gol e adaptação na Coreia do Sul

Há pouco mais de um mês em Seul, capital da Coreia do Sul, o atacante Gabriel Barbosa, 22 anos, completou seu quinto jogo pelo FC Seoul na K-League. O jogador, que pertence ao Palmeiras e está emprestado até o final do ano, balançou as redes no último final de semana na derrota fora de casa contra o Jeonbuk Motors por 3 a 2. Apesar do revés, o brasileiro comemorou o tento.- Estou muito feliz por ter feito o meu primeiro gol aqui. Individualmente é muito importante. Agora é tentar pegar mais ritmo, com a sequência de jogos. Tive uma pequena lesão no tornozelo, mas já estou bem, voltei antes da hora. Já dei uma assistência também, isso vai dando confiança - afirma.