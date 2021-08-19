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Gabriel Barbosa comemora primeiro gol e adaptação na Coreia do Sul

Brasileiro anotou seu primeiro tempo com a camisa do FC Seoul na derrota para o Jeonbuk Motors por 3 a 2 no último final de semana pela K-League...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 12:21

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 12:21

Crédito: Gabriel Barbosa comemora bom momento pessoal na Coreia do Sul (Divulgação
Há pouco mais de um mês em Seul, capital da Coreia do Sul, o atacante Gabriel Barbosa, 22 anos, completou seu quinto jogo pelo FC Seoul na K-League. O jogador, que pertence ao Palmeiras e está emprestado até o final do ano, balançou as redes no último final de semana na derrota fora de casa contra o Jeonbuk Motors por 3 a 2. Apesar do revés, o brasileiro comemorou o tento.- Estou muito feliz por ter feito o meu primeiro gol aqui. Individualmente é muito importante. Agora é tentar pegar mais ritmo, com a sequência de jogos. Tive uma pequena lesão no tornozelo, mas já estou bem, voltei antes da hora. Já dei uma assistência também, isso vai dando confiança - afirma.
Quando chegou em Seoul, Gabriel precisou ficar 14 dias em quarentena. Nesse período, fez trabalhos físicos em seu apartamento. Passado um mês no novo país, a adaptação tem sido boa, segundo ele.
- Estou me adaptando bem. Temos que nos cuidar bastante, porque os jogos são muito intensos. Os coreanos trabalham muito, são muito rápidos, é um futebol um pouco diferente do Brasil. Procuro sempre dentro e fora de campo me cuidar ao máximo: alimentação, descanso. E isso tem me ajudado a ir bem dentro de campo - relata.
O próximo jogo de Gabriel Barbosa e do FC Seoul é no sábado, às 6h (horário de Brasília), contra o Pohang Steelers.

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