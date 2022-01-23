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Gabriel Argenta mira 2022 no Passo Fundo e afirma: 'O objetivo está claro na minha cabeça'

O lateral-direito fez parte da campanha histórica do Concórdia, que disputou a Copinha pela primeira vez na história do clube...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 09:31

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 09:31

Na última temporada, o lateral-direito Gabriel Argenta fez parte da campanha do Concórdia, que terminou o Estadual sub-20 entre as quatro melhores equipes. Assim, o time catarinense se classificou e jogou a Copinha 2022 pela primeira vez na história do clube. Argenta comemorou o feito e destacou a importância da Copa SP de Futebol Júnior para o Concórdia.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na Europa- A sensação de conseguir essas marcas históricas para a equipe é espetacular, eu realmente fico honrado de ter aproveitado essa chance e conseguido alcançar os objetivos do Concórdia. A Copinha é um torneio de visibilidade e vai fazer bem ao clube.
Apesar de fazer parte da campanha histórica, Argenta tem novo destino: o Passo Fundo, que vai disputar a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. A competição, além do acesso à elite do Gauchão, também dá vaga para a Copa FGF, que garante classificação para a Copa do Brasil e Recopa Gaúcha. O lateral-direito agradeceu a oportunidade de jogar pelo Passo Fundo e revelou o objetivo com a camisa do novo time.
- Sou muito grato ao Passo Fundo por acreditar em meu trabalho, minha expectativa é a melhor, penso que posso ter mais oportunidades no profissional e me firmar cada vez mais. Meu objetivo é conquistar o acesso e ajudar o clube a voltar à elite do futebol gaúcho, fazendo história no clube. O objetivo está claro em minha cabeça: quero ajudar o clube a brigar em todas as competições que disputar em 2022.
Crédito: GabrielArgentaestáfocadonoPassoFundo(Foto:Divulgação

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