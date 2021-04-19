Gabriel Argenta, do Caxias, projeta duelo contra o Ypiranga e diz: 'O grupo todo está focado'

Crédito: Assessoria/Caxias

Nesta terça-feira, o Caxias tem um duelo importante válido pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe grená, atual quarta colocada, vai encarar o Ypiranga para subir dentro do G4 e garantir a vaga na próxima fase da competição. De olho no duelo, o lateral-direito Gabriel Argenta projetou o encontro entre as equipes.

- Será uma partida difícil e muita disputada, é um adversário direto e que pode definir muita coisa, visando e encaminhando uma possível classificação.

> Confira as capas dos jornais europeus sobre a criação da SuperligaEm caso de vitória contra o Ypiranga, a equipe grená poderá sonhar em ocupar posições mais altas na tabela e se enfiar entre a dupla Gre-Nal, o que traria vantagens importantes como decidir vagas no Gauchão em casa, no Estádio Centenário. Depois de empatar com o Grêmio, Gabriel fala sobre o foco e trabalho de preparação da equipe, projetando o duelo desta terça.