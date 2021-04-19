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Gabriel Argenta, do Caxias, projeta duelo contra o Ypiranga e diz: 'O grupo todo está focado'

A equipe grená entra em campo nesta terça-feira contra o Ypiranga, no Estádio Centenário, às 20h, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Gaúcho...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:43

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 16:43
Crédito: Assessoria/Caxias
Nesta terça-feira, o Caxias tem um duelo importante válido pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe grená, atual quarta colocada, vai encarar o Ypiranga para subir dentro do G4 e garantir a vaga na próxima fase da competição. De olho no duelo, o lateral-direito Gabriel Argenta projetou o encontro entre as equipes.
- Será uma partida difícil e muita disputada, é um adversário direto e que pode definir muita coisa, visando e encaminhando uma possível classificação.
> Confira as capas dos jornais europeus sobre a criação da SuperligaEm caso de vitória contra o Ypiranga, a equipe grená poderá sonhar em ocupar posições mais altas na tabela e se enfiar entre a dupla Gre-Nal, o que traria vantagens importantes como decidir vagas no Gauchão em casa, no Estádio Centenário. Depois de empatar com o Grêmio, Gabriel fala sobre o foco e trabalho de preparação da equipe, projetando o duelo desta terça.
- O grupo todo trabalha forte e está focado, eu sempre busco além da evolução, dar a melhor contribuição diária para que possamos nos fortalecer como grupo e conquistarmos os objetivos - finalizou.

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