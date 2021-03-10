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futebol

Gabriel aposta no crescimento da equipe com a chegada de Cuca: "O jogo ofensivo é a marca dele"

O zagueiro quer deixar uma boa impressão para o  chefe, que chegará ao clube nos próximos dias...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 20:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 20:18
O zagueiro Gabriel está animado com a chegada de Cuca ao Atlético-MG. O defensor, que atuou contra o Uberlândia, quer deixar boa impressão para o novo chefe, que ainda não se apresentou por questões familiares. Sua mãe está se tratando da Covid-19 e requer cuidados neste momento. Mesmo com Cuca longe do clube, Gabriel já tece elogios ao treinador, reiterando sua filosofia ofensiva nas equipes que monta. Confira mais no vídeo acima, com a entrevista de Gabriel. Gabriel já conta que o Galo 2021 será um time ofensivo com Cuca-(Bruno Cantini/Atlético-MG)

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