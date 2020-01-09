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Gabigol reduz pedida salarial e acerto com o Flamengo fica mais próximo

O jornal italiano 'Corriere dello Sport' publica que o atacante brasileiro deseja receber cerca de R$1,5 milhão por mês

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 09:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 09:19
Gabigol deu sinais de que aceita baixar a pedida salarial para acertar com o Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em negociações pela permanência de Gabriel Barbosa na Gávea, a diretoria do Flamengo pediu "paciência" por meio de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor de futebol do clube, à Nação. Nesta quarta, contudo, a notícia que vem da Itália que o camisa 9 aceitou reduzir a pedida salarial pode encurtar a "novela" e dar o desfecho que os rubro-negros aguardam.
O jornal italiano "Corriere dello Sport" noticiou que o atacante brasileiro recuou nos valores inicialmente pedido ao Flamengo, onde jogou por empréstimo em 2019, fez 43 gols e foi campeão do Carioca, Brasileirão e da Copa Libertadores.

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Segundo a publicação, a pedida salarial do jogador, no início das tratativas, foi de 5,5 milhões de euros por ano. Agora, Gabigol teria acenado positivamente com a oferta de 4 milhões de euros anuais, cerca de R$ 1,5 milhão mensais.
Entre Flamengo e Inter de Milão, que detém os direitos econômicos do jogador, um acordo foi costurado ainda em outubro de 2019, como informou o vice-presidente de futebol Marcos Braz na época. O Rubro-Negro deve desembolsar 16 milhões de euros - cerca de R$ 72 milhões - por 80% dos direitos de Gabigol.

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