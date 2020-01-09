Gabigol reduz pedida salarial e acerto com o Flamengo fica mais próximo

Gabigol deu sinais de que aceita baixar a pedida salarial para acertar com o Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em negociações pela permanência de Gabriel Barbosa na Gávea, a diretoria do Flamengo pediu "paciência" por meio de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor de futebol do clube, à Nação. Nesta quarta, contudo, a notícia que vem da Itália que o camisa 9 aceitou reduzir a pedida salarial pode encurtar a "novela" e dar o desfecho que os rubro-negros aguardam.

O jornal italiano "Corriere dello Sport" noticiou que o atacante brasileiro recuou nos valores inicialmente pedido ao Flamengo, onde jogou por empréstimo em 2019, fez 43 gols e foi campeão do Carioca, Brasileirão e da Copa Libertadores.

Segundo a publicação, a pedida salarial do jogador, no início das tratativas, foi de 5,5 milhões de euros por ano. Agora, Gabigol teria acenado positivamente com a oferta de 4 milhões de euros anuais, cerca de R$ 1,5 milhão mensais.