Gabigol e Bruno Henrique foram os destaques do Fla contra o Liverpool

Gabigol fez boas jogadas e deu trabalho à defesa do Liverpool Crédito: Fifa/Divulgação

Diego Alves - 7,0: As finalizações do Liverpool demoraram a ir na direção de sua meta. Quando foram, o camisa 1 foi perfeito e manteve a rede do Fla intacta até Firmino ficar cara a cara, dentro da área, e fazer o gol. Depois, o goleiro voltou a trabalhar bem.

Rafinha - 6,5: Liderou uma linha de defesa bem posicionado e que dificultou demais o ótimo ataque do Liverpool.

Rodrigo Caio - 6,5: Atuação gigante do camisa 3. Firme e seguro na marcação do trio do Liverpool. Terminou a partida como líder de desarmes certos. No lance do gol, ficou vendido no mano a mano com Roberto Firmino.

Veja Também Flamengo perde para o Liverpool e adia o sonho do bi mundial

Pablo Marí - 5,0: Destoou dos companheiros no Mundial como um todo. No lance do gol, por exemplo, estava fora de posição, e fez alguns bons cortes.

Filipe Luís - 6,0: O time de Jurgen Klopp forçou os avanços pelo seu lado, com Salah & Cia. Após um início com sustos, o experiente lateral-esquerdo recuperou a tranquilidade e fez uma apresentação segura em Doha.

Willian Arão - 7,0: O camisa 5 foi um leão no meio de campo. Combativo e consciente na saída de bola do Flamengo. Foi quem mais interceptou os ataques dos Reds ao fim dos 120 minutos.

Willian Arão também fez boa partida diante dos Reds Crédito: Fifa/Divulgação

Veja Também Flamengo cai de pé diante do Liverpool e pode se orgulhar do jogo

Gerson - 5,5: Enquanto teve fôlego, foi bem, participando da parte defensiva e ofensiva. Foi substituído pelo desgaste.

Everton Ribeiro - 6,0: Direita, esquerda, centro... O camisa 7 trocou de posição constantemente com Arrascaeta e não deixou de buscar o jogo, mesmo vigiado de perto.

Arrascaeta - 6,0: Demorou para entrar na partida, buscando maior aproximação de Bruno Henrique e Gabigol na etapa final.

Bruno Henrique - 7,0: Incansável, manteve o nível apresentado durante todo ano. Os dribles em velocidade foram responsáveis por alguns dos melhores momentos do Flamengo diante do campeão europeu.

Bruno Henrique foi uma das principais armas do Flamengo na partida Crédito: Fifa/Divulgação

Gabigol - 7,0: Incansável, manteve o nível apresentado durante todo ano. Os dribles em velocidade foram responsáveis por alguns dos melhores momentos do Flamengo diante do campeão europeu.

Vitinho - 5,0: Não foi uma opção de velocidade, tampouco contribuiu na criação de jogadas pelo meio. Camisa 11 não foi bem.

Diego - 5,0: Não foi uma opção de velocidade, tampouco contribuiu na criação de jogadas pelo meio. Camisa 11 não foi bem.

Lincoln - 5,0: Teve a chance de marcar, mas chutou mal. Não voltou a participar do jogo.

Veja Também Confira a galeria de fotos da vitória do Liverpool sobre o Flamengo

Berrío - Sem nota: Entrou nos minutos finais do jogo.