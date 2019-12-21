Gabigol e Bruno Henrique foram os destaques do Fla contra o Liverpool

Diego Alves - 7,0: As finalizações do Liverpool demoraram a ir na direção de sua meta. Quando foram, o camisa 1 foi perfeito e manteve a rede do Fla intacta até Firmino ficar cara a cara, dentro da área, e fazer o gol. Depois, o goleiro voltou a trabalhar bem.
Rafinha - 6,5: Liderou uma linha de defesa bem posicionado e que dificultou demais o ótimo ataque do Liverpool.
Rodrigo Caio - 6,5: Atuação gigante do camisa 3. Firme e seguro na marcação do trio do Liverpool. Terminou a partida como líder de desarmes certos. No lance do gol, ficou vendido no mano a mano com Roberto Firmino.
Pablo Marí - 5,0: Destoou dos companheiros no Mundial como um todo. No lance do gol, por exemplo, estava fora de posição, e fez alguns bons cortes.
Filipe Luís - 6,0: O time de Jurgen Klopp forçou os avanços pelo seu lado, com Salah & Cia. Após um início com sustos, o experiente lateral-esquerdo recuperou a tranquilidade e fez uma apresentação segura em Doha.
Willian Arão - 7,0: O camisa 5 foi um leão no meio de campo. Combativo e consciente na saída de bola do Flamengo. Foi quem mais interceptou os ataques dos Reds ao fim dos 120 minutos.
Gerson - 5,5: Enquanto teve fôlego, foi bem, participando da parte defensiva e ofensiva. Foi substituído pelo desgaste.
Everton Ribeiro - 6,0: Direita, esquerda, centro... O camisa 7 trocou de posição constantemente com Arrascaeta e não deixou de buscar o jogo, mesmo vigiado de perto.
Arrascaeta - 6,0: Demorou para entrar na partida, buscando maior aproximação de Bruno Henrique e Gabigol na etapa final.
Bruno Henrique - 7,0: Incansável, manteve o nível apresentado durante todo ano. Os dribles em velocidade foram responsáveis por alguns dos melhores momentos do Flamengo diante do campeão europeu.
Gabigol - 7,0: Incansável, manteve o nível apresentado durante todo ano. Os dribles em velocidade foram responsáveis por alguns dos melhores momentos do Flamengo diante do campeão europeu.
Vitinho - 5,0: Não foi uma opção de velocidade, tampouco contribuiu na criação de jogadas pelo meio. Camisa 11 não foi bem.
Diego - 5,0: Não foi uma opção de velocidade, tampouco contribuiu na criação de jogadas pelo meio. Camisa 11 não foi bem.
Lincoln - 5,0: Teve a chance de marcar, mas chutou mal. Não voltou a participar do jogo.
Berrío - Sem nota: Entrou nos minutos finais do jogo.
Jorge Jesus - 5,5: O Flamengo fez frente ao Liverpool, alternou o domínio do jogo, criou chances e foi ameaçado. As trocas, porém, mostraram não terem sido as melhores. A equipe perdeu o meio de campo sem Everton e Arrasca. Vitinho não foi uma opção acertada. Na prorrogação, o controle foi dos Reds.