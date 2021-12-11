Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Gabigol afirma que chegou a conversar com o São Paulo antes de voltar ao Brasil em 2018
Gabigol afirma que chegou a conversar com o São Paulo antes de voltar ao Brasil em 2018

LanceNet

11 dez 2021 às 12:40

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 12:40

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que atualmente joga no Flamengo, revelou conversas para jogar no São Paulo em 2018, quando decidiu voltar ao futebol brasileiro após uma passagem apagada no futebol europeu. Em entrevista ao 'Podpah', o jogador disse que chegou a negociar com o Tricolor e outras equipes, na época de sua volta ao futebol brasileiro.
- A Inter não deixava eu fazer o que eu queria. Sempre quis voltar para o Santos. A minha vontade foi sempre vir para o Santos. Só que o Santos na época estava quebrado, ainda está quebrado. E aí conversei com Corinthians, São Paulo, alguns outros times. Eu queria voltar para o Brasil. Eu tive proposta da Espanha, mas eu queria voltar para o Brasil - disse o atacante.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!No entanto, as negociações, como todos sabem, não acabaram evoluindo e o jogador acabou retornando ao Santos, onde jogou 27 partidas até acertar com o Flamengo. Vale ressaltar que Gabigol chegou a atuar no futsal do São Paulo, bem no começo de sua trajetória.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados