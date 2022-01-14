Gabão arranca empate no fim com a Gana pela Copa Africana de Nações

Gabão e Gana ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Ahmadou Ahidjo pela segunda rodada do Grupo C da Copa Africana de Nações. A Gana abriu o placar, mas sofreu pressão do Gabão, que arrancou um empate no fim do jogo.GANA NA FRENTE!A partida começou bem disputada, com ambas as equipes tendo a posse de bola, mas quem abriu o placar foi a Gana. Aos 18 minutos, o atacante Ayew recebeu no meio e, de fora da área, chutou forte e mandou a bola no fundo das redes.
EMPATE NO FIM!A partida foi bem disputada na posse de bola, porém o Gabão teve mais objetividade com a bola no pé e chegou mais vezes ao ataque do que a Gana. Dessa forma, o Gabão conseguiu o gol de empate. Aos 43 minutos da etapa final, Allevinah driblou o zagueiro e chutou forte no alto para deixar tudo igual no placar.
SEQUÊNCIAO Gabão volta a campo na terça-feira para enfrentar o já classificado Marrocos, pela última rodada da fase de grupos. Enquanto a Gana, também na terça-feira, joga contra o Comores, último colocado do Grupo C.