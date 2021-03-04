Futuro diretor do Dortmund acredita em permanência de Haaland

Apesar das especulações, o Borussia Dortmund confia na permanência de Haaland para a próxima temporada. Em entrevista ao “Sport Bild”, Sebastian Kehl, futuro diretor esportivo do clube alemão, afirmou que conta com o norueguês e que o centroavante pode se tornar um atleta ainda melhor na atual equipe.- Haaland e Dortmund formam uma simbiose que promete êxitos. Dessa forma, consideramos que ele continuará além do verão (europeu) e se tornará um jogador ainda melhor - resumiu o ex-jogador.