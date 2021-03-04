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futebol

Futuro diretor do Dortmund acredita em permanência de Haaland

Sebastian Kehl afirmou que a parceria entre o clube e o jogador pode gerar frutos e que o atacante deve se tornar um atleta ainda melhor na atual equipe...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 09:26

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 09:26
Crédito: AFP
Apesar das especulações, o Borussia Dortmund confia na permanência de Haaland para a próxima temporada. Em entrevista ao “Sport Bild”, Sebastian Kehl, futuro diretor esportivo do clube alemão, afirmou que conta com o norueguês e que o centroavante pode se tornar um atleta ainda melhor na atual equipe.- Haaland e Dortmund formam uma simbiose que promete êxitos. Dessa forma, consideramos que ele continuará além do verão (europeu) e se tornará um jogador ainda melhor - resumiu o ex-jogador.
> Veja a tabela da Bundesliga
Nas últimas semanas, o nome de Haaland tem sido muito cotado para vestir a camisa do Real Madrid caso o clube espanhol não consiga a contratação de Mbappé. Mino Raiola, agente do atleta, afirmou que apenas 10 clubes possuem condições necessárias para investir no atacante, sendo a maioria da Premier League.

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