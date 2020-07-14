Futuro de Gonzalo Higuaín pode ser o futebol dos Estados Unidos

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O futuro do atacante Gonzalo Higuaín, da Juventus, pode ser a América. O jogador, que tem mais um ano de contrato com a Velha Senhora, desperta o interesse do futebol dos Estados Unidos e pode deixar o Velho Continente para atuar na Major League Soccer (MLS).

De acordo com informações do "Tuttosport", o argentino é desejado por Los Angeles Galaxy e DC United e os dois clubes prometem uma proposta satisfatória para fazer com que 'Pipita' aceite atuar no futebol estadunidense.

Higuaín se sente como um atleta secundário no elenco da Juventus, segundo o portal, e que por isso estaria disposto a deixar Turim. Além do mais, o jogador não se sente valorizado. A renovação de contrato de Dybala teria sido mais um indício disso.