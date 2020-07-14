Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Futuro de Gonzalo Higuaín pode ser o futebol dos Estados Unidos

Jogador argentino tem mais um ano de contrato com a Juventus, mas não se sente valorizado no clube do País da Bota...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2020 às 17:22

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 17:22

Crédito: AFP
O futuro do atacante Gonzalo Higuaín, da Juventus, pode ser a América. O jogador, que tem mais um ano de contrato com a Velha Senhora, desperta o interesse do futebol dos Estados Unidos e pode deixar o Velho Continente para atuar na Major League Soccer (MLS).
De acordo com informações do "Tuttosport", o argentino é desejado por Los Angeles Galaxy e DC United e os dois clubes prometem uma proposta satisfatória para fazer com que 'Pipita' aceite atuar no futebol estadunidense.
Higuaín se sente como um atleta secundário no elenco da Juventus, segundo o portal, e que por isso estaria disposto a deixar Turim. Além do mais, o jogador não se sente valorizado. A renovação de contrato de Dybala teria sido mais um indício disso.
No futebol norte-americano, o DC United poderia levar uma vantagem, já que o irmão de Higuaín, Federico Higuaín, atua no clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tem talento capixaba no maior evento de design e mobiliário do mundo
Imagem de destaque
Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono
Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados