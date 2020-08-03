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Futuro de Caio Henrique no Atlético de Madrid está nas mãos de Simeone

Atleta também interessa clubes como Benfica, Porto e Olympique de Marseille, que estarão presentes na próxima Liga dos Campeões. Objetivo é impressionar técnico argentino...

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 10:04

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 10:04
Crédito: Caio Henrique espera impressionar e convencer Diego Simeone (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O futuro do lateral esquerdo brasileiro, Caio Henrique, no Atlético de Madrid está nas mãos do técnico Diego Simeone, de acordo com o “As”. Por não ter tido a chance de jogar o final do Campeonato Espanhol e não estar inscrito na Liga dos Campeões, o atleta ganhou férias, mas segue treinando para tentar impressionar o comandante argentino na volta dos treinamentos.
O atleta que fez último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense deve disputar posição no elenco com Manu Sánchez, do Atlético de Madrid B, uma vez que Renan Lodi está sem reserva no time principal. No entanto, a imprensa espanhola dá favoritismo ao espanhol e afirma que Caio Henrique deve dar a volta por cima para convencer o treinador.
Caso não permaneça no Atlético, o brasileiro também tem interesse de outras grandes equipes do futebol europeu, como Benfica e Porto, em Portugal, e Olympique de Marseille, na França. Todos os três clubes estarão presentes na próxima Liga dos Campeões e podem ser bons destinos para que o jovem se desenvolva no Velho Continente.

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