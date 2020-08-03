Futuro de Caio Henrique no Atlético de Madrid está nas mãos de Simeone

O futuro do lateral esquerdo brasileiro, Caio Henrique, no Atlético de Madrid está nas mãos do técnico Diego Simeone, de acordo com o “As”. Por não ter tido a chance de jogar o final do Campeonato Espanhol e não estar inscrito na Liga dos Campeões, o atleta ganhou férias, mas segue treinando para tentar impressionar o comandante argentino na volta dos treinamentos.
O atleta que fez último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense deve disputar posição no elenco com Manu Sánchez, do Atlético de Madrid B, uma vez que Renan Lodi está sem reserva no time principal. No entanto, a imprensa espanhola dá favoritismo ao espanhol e afirma que Caio Henrique deve dar a volta por cima para convencer o treinador.
Caso não permaneça no Atlético, o brasileiro também tem interesse de outras grandes equipes do futebol europeu, como Benfica e Porto, em Portugal, e Olympique de Marseille, na França. Todos os três clubes estarão presentes na próxima Liga dos Campeões e podem ser bons destinos para que o jovem se desenvolva no Velho Continente.