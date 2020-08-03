Futuro de Caio Henrique no Atlético de Madrid está nas mãos de Simeone

Crédito: Caio Henrique espera impressionar e convencer Diego Simeone (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O futuro do lateral esquerdo brasileiro, Caio Henrique, no Atlético de Madrid está nas mãos do técnico Diego Simeone, de acordo com o “As”. Por não ter tido a chance de jogar o final do Campeonato Espanhol e não estar inscrito na Liga dos Campeões, o atleta ganhou férias, mas segue treinando para tentar impressionar o comandante argentino na volta dos treinamentos.

O atleta que fez último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense deve disputar posição no elenco com Manu Sánchez, do Atlético de Madrid B, uma vez que Renan Lodi está sem reserva no time principal. No entanto, a imprensa espanhola dá favoritismo ao espanhol e afirma que Caio Henrique deve dar a volta por cima para convencer o treinador.