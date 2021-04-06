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Futebol Letão: Com gol de brasileiro, Riga FC goleia e se mantém na liderança da competição

Equipe de Wesley Natã não tomou conhecimento do FK Spartaks e balançou as redes do adversários seis vezes no confronto
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Publicado em 06 de Abril de 2021 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 14:54
Crédito: Divulgação
Alguns times aproveitaram a data FIFA para aprimorar ainda mais aquilo que vinha sendo feito antes da pausa. O Riga FC, da Letônia, voltou a campo neste sábado, e aplicou uma goleada sobre o FK Spartaks, por 6 a 1. O resultado mantém a equipe na liderança do Campeonato Letão, com nove pontos conquistados em três jogos, 100% de aproveitamento.
Contratado em 2020, o meia brasileiro Wesley Natã fez um dos gols do confronto, e comentou sobre o belo início de temporada de sua equipe.- Estou muito feliz em ter iniciado a temporada dessa forma. São 3 jogos e 3 vitórias nas quais tive participações em gols em todas elas. Tenho trabalhado e me dedicado muito para que eu possa evoluir ainda mais como profissional e principalmente contribuir com a minha equipe - disse Wesley, antes de completar:
- O Riga é um time com uma excelente estrutura e que tem muito potencial de crescimento. Estou animado, motivado e confiante. Se Deus quiser será uma temporada muito boa - finalizou o brazuca.
Tricampeão consecutivo, o Riga volta a campo no próximo final de semana, contra o Metta/LU, pela Virsliga.

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