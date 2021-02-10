Futebol feminino do Corinthians tem semana de treinos intensa e conta com reforço da base

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Corinthians segue sua programação de olho na estreia pela Copa Libertadores Feminina, que começa no dia 5 de março, na Argentina. Nesta semana, o Alvinegro treinou pesado e contou com a chegada de uma atleta proveniente das categorias de base.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em campo, além da goleira Kemelli, nova contratada do alvinegro, o Timão contou com o reforço da arqueira Isa Cruz, da equipe de base do clube. A jovem, que já treinou com o time adulto no ano passado, seguirá em atividade com as maiores e, seguindo o planejamento entre as comissões técnicas, também estará nos treinamentos das menores, se preparando para as competições de 2021.

Quem segue como ausência nas atividades é o treinador Arthur Elias, que está em recuperação da Covid-19. O comandante alvinegro segue sendo acompanhado pelo departamento médico alvinegro. Seu retorno ainda é indefinido.

Corinthians conhece adversários na Libertadores

Nesta semana, foram definidos todos os times classificados para a Copa Libertadores, que será disputada a partir de março na Argentina. Além do Corinthians, atual campeão, estarão Avaí-Kindermann, Ferroviária, Boca Juniors, River Plate, Santiago Morning, Universidad de Chile, Deportivo Trópico, Independiente Santa Fé, América de Cali, El Nacional, Libertad-Limpeño, Sol de América, Universitário, Peñarol e Atlético SC.