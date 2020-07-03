Futebol Feminino do Corinthians faz parceria para testes de COVID-19

O Departamento de Futebol Feminino do Corinthians anunciou na última quarta-feira uma parceria com a HCA, startup do setor de saúde. A iniciativa de associação com a empresa é um passo para iniciar, em momento oportuno, os protocolos esperados para um eventual retorno às atividades da modalidade.O acordo prevê um espectro completo de procedimentos, chamados de “passaporte imunológico”, que abrange um período de triagem, baterias de testes, monitoramento integral dos quadros e controle da COVID-19. Ainda não foram definidos prazos de retorno para treinos ou competições da modalidade, e o clube aguarda as diretrizes das entidades responsáveis.

- O Futebol Feminino do Corinthians encontrou nesta fundamental parceria com a HCA uma oportunidade de se antecipar e estar mais preparado para um eventual retorno. Sabemos da importância que os protocolos de saúde terão na nossa futura retomada e que eles serão uma realidade, o novo normal. Com um produto completo à disposição, teremos a tranquilidade de monitorar nossas atletas, comissão técnica e staff da melhor maneira possível e impedir que o COVID-19 siga se espalhando. Aguardamos ansiosas a voltar a fazer o que gostamos, agora com toda segurança necessária - destacou Cristiane Gambaré, Diretora do Futebol Feminino do Corinthians.