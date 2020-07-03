Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Futebol Feminino do Corinthians faz parceria para testes de COVID-19

Após acordo com a startup HSA, serão oferecidos um pacote de serviços, batizado de “passaporte imunológico”, triagem, testes, monitoramento e controle do coronavírus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2020 às 21:28

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 21:28

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Departamento de Futebol Feminino do Corinthians anunciou na última quarta-feira uma parceria com a HCA, startup do setor de saúde. A iniciativa de associação com a empresa é um passo para iniciar, em momento oportuno, os protocolos esperados para um eventual retorno às atividades da modalidade.O acordo prevê um espectro completo de procedimentos, chamados de “passaporte imunológico”, que abrange um período de triagem, baterias de testes, monitoramento integral dos quadros e controle da COVID-19. Ainda não foram definidos prazos de retorno para treinos ou competições da modalidade, e o clube aguarda as diretrizes das entidades responsáveis.
- O Futebol Feminino do Corinthians encontrou nesta fundamental parceria com a HCA uma oportunidade de se antecipar e estar mais preparado para um eventual retorno. Sabemos da importância que os protocolos de saúde terão na nossa futura retomada e que eles serão uma realidade, o novo normal. Com um produto completo à disposição, teremos a tranquilidade de monitorar nossas atletas, comissão técnica e staff da melhor maneira possível e impedir que o COVID-19 siga se espalhando. Aguardamos ansiosas a voltar a fazer o que gostamos, agora com toda segurança necessária - destacou Cristiane Gambaré, Diretora do Futebol Feminino do Corinthians.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados