Futebol europeu, sul-americano e estaduais; saiba onde assistir aos jogos de segunda

A segunda-feira de futebol encerra as rodadas que começaram no fim de semana dos campeonatos. Pela Premier League, Wolverhampton e Liverpool prometem fazer um grande jogo, pois ambos estão na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League.
Pela La Liga, o Barcelona joga em busca de diminuir a diferença para o líder Atlético de Madrid. Os Culés enfrentam o Huesca, no Camp Nou, apostando mais uma vez no talento de Messi para decidir a partida.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
CARIOCABoavista x Macaé - 16hTransmissão: PPV do Carioca
MINEIROUberlândia x Pouso Alegre - 16hTransmissão: futebolmineiro.tv.br
2ª DIVISÃO ALEMÃSt. Pauli x Paderborn - 16h30Transmissão: One Football App
BELGAGent x Club Brugge - 16h45Transmissão: ESPN
INGLÊSWolverhampton x Liverpool - 17hTransmissão: ESPN Brasil
ESPANHOLBarcelona x Huesca - 17hTransmissão: Fox Sports
LIBERTADORES FEMININARiver Plate x Ferroviária - 19h30Transmissão: BandSports
COPA DA LIGA ARGENTINAIndependiente x Sarmiento - 21h30Transmissão: Fox Sports