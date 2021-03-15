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Futebol europeu, sul-americano e estaduais; saiba onde assistir aos jogos de segunda

Barcelona e Liverpool entram em campo neste dia 15; Copa da Liga Argentina encerra o dia e mais jogos de estaduais ao longo da programação...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 02:00
Crédito: ANDER GILLENEA / AFP
A segunda-feira de futebol encerra as rodadas que começaram no fim de semana dos campeonatos. Pela Premier League, Wolverhampton e Liverpool prometem fazer um grande jogo, pois ambos estão na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League.
Pela La Liga, o Barcelona joga em busca de diminuir a diferença para o líder Atlético de Madrid. Os Culés enfrentam o Huesca, no Camp Nou, apostando mais uma vez no talento de Messi para decidir a partida.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
CARIOCABoavista x Macaé - 16hTransmissão: PPV do Carioca
MINEIROUberlândia x Pouso Alegre - 16h​Transmissão: futebolmineiro.tv.br
2ª DIVISÃO ALEMÃSt. Pauli x Paderborn - 16h30Transmissão: One Football App
BELGAGent x Club Brugge - 16h45Transmissão: ESPN
INGLÊSWolverhampton x Liverpool - 17hTransmissão: ESPN Brasil
ESPANHOLBarcelona x Huesca - 17hTransmissão: Fox Sports
LIBERTADORES FEMININARiver Plate x Ferroviária - 19h30Transmissão: BandSports
COPA DA LIGA ARGENTINAIndependiente x Sarmiento - 21h30Transmissão: Fox Sports

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