Futebol europeu, sul-americano e estaduais; saiba onde assistir aos jogos de segunda

A segunda-feira de futebol encerra as rodadas que começaram no fim de semana dos campeonatos. Pela Premier League, Wolverhampton e Liverpool prometem fazer um grande jogo, pois ambos estão na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League.

Pela La Liga, o Barcelona joga em busca de diminuir a diferença para o líder Atlético de Madrid. Os Culés enfrentam o Huesca, no Camp Nou, apostando mais uma vez no talento de Messi para decidir a partida.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: