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Futebol de Portugal pode levar cria da base do Grêmio

Jogador que estava emprestado ao Cruzeiro, meia Jhonata Robert teve seu retorno ao Tricolor solicitado para que as conversas com o clube lusitano pudessem prosseguir...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 14:33

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 14:33

Crédito: Rodrigo Fatturi/Grêmio
A informação de que o Grêmio estaria negociando a ida do meia Jhonata Robert com o futebol de Portugal voltou a ganhar força de acordo com informação publicada pelo portal 'Globo Esporte' nesse domingo (12).
Isso porque o jogador teve seu empréstimo junto ao Cruzeiro interrompido no último mês de junho (em meio a paralisação das competições) pelo fato de que o Tricolor estava interessado em avançar nas tratativas com a equipe lusitana. O clube interessado tem sido mantido em sigilo absoluto.
Com isso, a tendência é que a transação se conclua após o final do Campeonato Português no próximo dia 25 de julho. Depois desse período, Jhonata já iria para Portugal finalizar os trâmites locais e fazer a assinatura do contrato.
Informações como tempo de contrato e valores envolvidos nas conversas também são dados que até mesmo internamente no clube parecem estar restritos a um grupo fechado de pessoas.
Sabendo-se, apenas, que caso alguma equipe se interesse em tirá-lo do Imortal apenas pagando a multa rescisória, a equipe terá de desembolsar a bagatela de 80 milhões de euros, quase R$ 484 milhões.

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