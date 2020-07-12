Futebol de Portugal pode levar cria da base do Grêmio

Crédito: Rodrigo Fatturi/Grêmio

A informação de que o Grêmio estaria negociando a ida do meia Jhonata Robert com o futebol de Portugal voltou a ganhar força de acordo com informação publicada pelo portal 'Globo Esporte' nesse domingo (12).

Isso porque o jogador teve seu empréstimo junto ao Cruzeiro interrompido no último mês de junho (em meio a paralisação das competições) pelo fato de que o Tricolor estava interessado em avançar nas tratativas com a equipe lusitana. O clube interessado tem sido mantido em sigilo absoluto.

Com isso, a tendência é que a transação se conclua após o final do Campeonato Português no próximo dia 25 de julho. Depois desse período, Jhonata já iria para Portugal finalizar os trâmites locais e fazer a assinatura do contrato.

Informações como tempo de contrato e valores envolvidos nas conversas também são dados que até mesmo internamente no clube parecem estar restritos a um grupo fechado de pessoas.