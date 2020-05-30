Futebol austríaco volta e RB Salzburg é campeão da Copa da Áustria

Mais um país na Europa retornou o futebol nesta sexta-feira após passar pela pior fase da pandemia de coronavírus. Desta vez foi a Áustria, e já teve taça sendo levantada. RB Salzburg e Austria Lustenau se enfrentaram no Estádio Wörthersee, e o time de Salzburgo venceu por 5 a 0.

O Campeonato Austríaco retorna na próxima terça-feira, dia 2, com a disputa do playoff de rebaixamento. No dia seguinte, a competição volta para os times do playoff do título. O RB Salzburg é quem lidera.

À MODA ANTIGAUma cena curiosa chamou a atenção. Com jogos sendo realizados com portões fechados para evitar aglomerações e uma segunda onda do novo coronavírus, torcedores assistiram à partida ao melhor estilo "drive-in", que ficou conhecido nos Estados Unidos com a prática do cinema, onde pessoas iam de carro até um local aberto e o filme era exibido em um telão.Torcedores assistindo final dentro do carro(Foto: BARBARA GINDL/AFP)E MAIS:Havertz marca mais uma vez, e Bayer Leverkusen vence o Freiburg pelo Campeonato AlemãoPolícia da Inglaterra pede que alguns jogos da Premier League sejam disputados em campo neutroRetorno do Campeonato Japonês é marcado para o dia 4 de julhoLeicester faz oferta pelo meia Lallana, do Liverpool E MAIS: