Futebol 7 do Grêmio se reforça com Falcão

Crédito: Divulgação/Grêmio

A semana não tem sido de novidade apenas para a equipe de futebol de campo do Grêmio, mas também para o time de futebol 7. Nessa quarta-feira (28), o clube fez o anúncio nas redes sociais de uma contratação de peso mundial para a modalidade: Falcão.

O jogador atualmente com 43 anos que se notabilizou pela histórica trajetória no futsal (quatro eleições de melhor do mundo, bicampeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira e marcador de 401 gols com a Amarelinha) é trazido para ser a grande estrela no calendário do time que jogará tanto no Fut7 Nacional como na Liga das Américas, equivalentes ao Brasileirão e a Copa Libertadores, respectivamente.

No contrato, consta inclusive uma cláusula onde, se o atleta fizer parte do elenco que consiga vencer a Liga das Américas, existe um pré-acordo para que ele siga com vínculo válido para o Mundial de Clubes da categoria a ser disputado somente em julho de 2021.