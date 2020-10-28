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futebol

Futebol 7 do Grêmio se reforça com Falcão

Jogador histórico pela trajetória vitoriosa no futsal era ligado ao Imortal desde o início do mês...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 15:40

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 15:40

Crédito: Divulgação/Grêmio
A semana não tem sido de novidade apenas para a equipe de futebol de campo do Grêmio, mas também para o time de futebol 7. Nessa quarta-feira (28), o clube fez o anúncio nas redes sociais de uma contratação de peso mundial para a modalidade: Falcão.
O jogador atualmente com 43 anos que se notabilizou pela histórica trajetória no futsal (quatro eleições de melhor do mundo, bicampeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira e marcador de 401 gols com a Amarelinha) é trazido para ser a grande estrela no calendário do time que jogará tanto no Fut7 Nacional como na Liga das Américas, equivalentes ao Brasileirão e a Copa Libertadores, respectivamente.
No contrato, consta inclusive uma cláusula onde, se o atleta fizer parte do elenco que consiga vencer a Liga das Américas, existe um pré-acordo para que ele siga com vínculo válido para o Mundial de Clubes da categoria a ser disputado somente em julho de 2021.
A expectativa do Grêmio é que Falcão chegue para vestir a camisa 12 e já realize sua estreia no próximo sábado onde o time enfrentará o Estudiantes-RS.

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