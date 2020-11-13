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Futebol 7 do Grêmio lança camisa especial para Falcão

Indumentária do Tricolor especial para o craque conta com assinatura na parte central em forma de homenagem ao nome de peso contratado no último mês de outubro...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 15:34

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 15:34

Crédito: Divulgação/Grêmio Futebol 7
Depois de apresentar a lenda do futsal Falcão no último mês de outubro como o grande reforço para a equipe de Futebol 7, o Grêmio resolveu fazer uma homenagem especial ao eterno camisa 12 criando um modelo exclusivo para o jogador com o autógrafo do craque cravado no peito.
Além da assinatura em tom dourado e a inscrição "Futebol 7" abaixo do escudo, o uniforme produzido também pela empresa de material esportivo inglesa Umbro tem nos demais elementos entre disposição de cores e a tonalidade do azul idêntica ao que é utilizado no atual modelo vestido pela equipe de futebol de campo masculina e feminina.
Inicialmente, o clube arcaria com os custos de fazer a confecção do uniforme para o Futebol 7, mas a entrada de um nome com o peso de Falcão acabou atraindo a atenção da empresa que já fornece o material para o clube.
A estreia de Falcão não poderia ser melhor já que, diante do Estudiantes (RS), ele marcou três vezes na goleada por 9 a 2 do Imortal. Agora, ele tem se preservado para a Liga das Américas que ocorrerá no início do mês de dezembro em São Paulo, mais precisamente entre os dias 4 a 6.

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