Futebol 7 do Grêmio lança camisa especial para Falcão

Crédito: Divulgação/Grêmio Futebol 7

Depois de apresentar a lenda do futsal Falcão no último mês de outubro como o grande reforço para a equipe de Futebol 7, o Grêmio resolveu fazer uma homenagem especial ao eterno camisa 12 criando um modelo exclusivo para o jogador com o autógrafo do craque cravado no peito.

Além da assinatura em tom dourado e a inscrição "Futebol 7" abaixo do escudo, o uniforme produzido também pela empresa de material esportivo inglesa Umbro tem nos demais elementos entre disposição de cores e a tonalidade do azul idêntica ao que é utilizado no atual modelo vestido pela equipe de futebol de campo masculina e feminina.

Inicialmente, o clube arcaria com os custos de fazer a confecção do uniforme para o Futebol 7, mas a entrada de um nome com o peso de Falcão acabou atraindo a atenção da empresa que já fornece o material para o clube.