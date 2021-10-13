Fundo que adquiriu o Newcastle deseja comprar mais dois clubes europeus e um brasileiro

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Após concluir a compra do Newcastle United, da Inglaterra, o Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita (PIF) deseja adquirir mais três clubes ao redor do mundo. E entre eles, uma equipe brasileira pode estar nos planos do grupo do Oriente Médio.De acordo com informações do jornal italiano "Libero Quotidiano", o PIF já definiu duas equipes que pretende comprar, ambas da Europa: Inter de Milão, da Itália, e Olympique de Marseille, da França. O clube brasileiro, no entanto, ainda não foi decidido.

+ Veja a tabela e os jogos da Champions LeagueSegundo o jornal de Milão, ainda não há previsão para que as negociações com os clubes sejam iniciadas. A Internazionale, entretanto, deverá ser a primeira a receber a oferta, uma vez que a empresa chinesa Suning, que controla o clube, deseja vender a equipe. Na última janela de transferências, a Nerazzurri vendeu Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e demitiu o técnico Antonio Conte, justamente por questões econômicas.

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