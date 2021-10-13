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Fundo que adquiriu o Newcastle deseja comprar mais dois clubes europeus e um brasileiro

Projeto do Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita (PIF) é comprar a Inter de Milão e o Olympique de Marseille, mas clube brasileiro ainda não foi decidido pelo grupo...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 15:36

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 15:36

Crédito: AFP
Após concluir a compra do Newcastle United, da Inglaterra, o Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita (PIF) deseja adquirir mais três clubes ao redor do mundo. E entre eles, uma equipe brasileira pode estar nos planos do grupo do Oriente Médio.De acordo com informações do jornal italiano "Libero Quotidiano", o PIF já definiu duas equipes que pretende comprar, ambas da Europa: Inter de Milão, da Itália, e Olympique de Marseille, da França. O clube brasileiro, no entanto, ainda não foi decidido.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions LeagueSegundo o jornal de Milão, ainda não há previsão para que as negociações com os clubes sejam iniciadas. A Internazionale, entretanto, deverá ser a primeira a receber a oferta, uma vez que a empresa chinesa Suning, que controla o clube, deseja vender a equipe. Na última janela de transferências, a Nerazzurri vendeu Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e demitiu o técnico Antonio Conte, justamente por questões econômicas.
+ GALERIA: Veja os 30 finalistas à Bola de Ouro 2021
O Newcastle, por outro lado, já começa a planejar o futuro sob o comando do PIF. De acordo com a imprensa europeia, os Magpies podem investir um total de 205 milhões de libras (R$ 1,5 bilhão) em contratações e o primeiro nome que pode desembarcar no St. James' Park pode ser o atacante Mariano Díaz, do Real Madrid.

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